Товары made in Ukraine получили собственный бренд

Министерство экономического развития и торговли и Офис по продвижению экспорта презентовали Экспортный бренд Украины, с помощью которого украинские товары и услуги будут продвигаться на международных рынках.

«Экспортный бренд Украины поможет покупателям во всем мире лучше узнавать украинскую продукцию. Это сможет объединить разные по ассортименту и типу товары и услуги под единой концепцией и стилистикой, что создаст дополнительную визуальную связь между разными отраслями и секторами», — отметил во время презентации первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив.

Слоганом экспортного бренда стала фраза Trade with Ukraine, которая будет трансформироваться в зависимости от отрасли (Create with Ukraine, Innovate with Ukraine и т. д.).

«Каждая страна ведет экспортную коммуникацию с миром, имея несколько целевых аудиторий: инвесторы, байеры, ритейл, производители, потребители, правительства других стран. Экспортный бренд является стержнем коммуникации, который мощно, системно и последовательно начнет коммуницировать экспортные возможности Украины, — поясняет Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта, советник министра экономического развития и торговли Украины. — Государственная поддержка экспортного бренда позволит производителям значительно снизить затраты на продвижение и рекламу и упростит процесс выхода на новые рынки. Ждать и отказываться от публичной коммуникации на международных рынках наша страна просто не может себе позволить».

Пока воспользоваться экпортным брендом Украины могут все желающие производители, разместив его на своей продукции. В дальнейшем будет разработана система сертификации продукции и бренд станет торговой маркой, для использования которой необходимо будет пройти процедуру проверки качества.

В частности, экспортный бренд будет использоваться:

как единое визуальное брендирование украинских экспортеров на международных Экспо и отраслевых выставках, что обеспечит узнаваемость экспортного бренда в мире;

в маркетинговых и рекламных, что повысит осведомленность международных потребителей об основных характеристиках украинских товаров;

для систематического информирования о возможностях и конкурентных преимуществах экспортно ориентированных отраслей Украины, что повысит спрос на товары с высокой добавленной стоимостью.

Затраты на создание бренда составили около 50 тыс. евро, которые были профинансированы ЕБРР в рамках инициативы EU4Business.

Впервые широкой общественности экспортный бренд будет представлен на крупнейшей в мире выставке China International Import EXPO 2018 в ноябре. Украину на ней будут представлять компании из таких отраслей, как пищевая промышленность, отрасль информационно-коммуникационных технологий, креативная отрасль, машиностроение, аэрокосмическая и авиационная отрасли и сектор туризма.

Почему это важно?

На сегодняшний день экспортеры обеспечивают 47,9% ВВП и валютных поступлений Украины. За 6 месяцев 2018 года украинский экспорт вырос на $2,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как отмечают в Офисе по продвижению экспорта, сильный бренд страны происхождения, так называемый экспортный бренд, должен помочь экспортерам существенно увеличить объемы продаж, так как он будет представлять Украину как выгодного торгового партнера, продающего качественную, аутентичную, инновационную и креативную продукцию.

Экспортный бренд был создан на базе бренда Украины как страны UkraineNow. Напомним, он был презентован в мае 2018 года и был неоднозначно воспринят.





