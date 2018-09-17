Товарные рынки: что будет драйверами на этой неделе?

Нефть сорта , вероятно, будет заперта в диапазоне ниже $70 за баррель на этой неделе, так как опасения по поводу снижения поставок нефти из Ирана сталкиваются с неопределенностью по поводу глобального спроса. Помимо этого, сельскохозяйственные товары, начиная от и , и заканчивая , могут испытывать повышенную волатильность на фоне урагана «Флоренс», в то время как может пострадать от новых тарифов США на китайские товары.

Недостаток экономических данных в календаре также может оставить игроков рынка Forex наедине с небольшим набором драйверов, помимо торговой войны США и Китая, которая до сих пор усиливала и снижала цены на сырьевые товары, учитывая гигантский спрос на сырье со стороны Китая. , в частности в условиях ралли доллара.

В рамках очередного раунда торговой войны с Пекином администрация Трампа рассматривает вопрос о введении тарифов в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов, вместо первоначально предложенных 25%. Но даже с учетом этого послабления, китайские представители , сообщает The Wall Street Journal.

Ураган спровоцировал скачок волатильности цен на сельскохозяйственные товары

Что касается урагана «Флоренс», который на прошлой неделе ударил по Каролине, то число погибших на момент написания статьи составило, по меньшей мере, 18 человек, а десятки населенных пунктов были эвакуированы. Но общее влияние шторма на сырьевые товары пока неизвестно, поскольку мнения относительно потенциальных последствий разошлись.

Цены на свинину США в пятницу выросли в ожидании разрушения свиноводческих ферм от урагана. Но цены на , считают трейдеры, если дожди, принесенные штормом, снизят температуру воздуха, тем самым ограничив спрос на электроэнергию со стороны коммунальных предприятий.

Чтобы защитить себя от колебаний цен, некоторые инвесторы могут сделать ставку на сельскохозяйственные культуры, которые опережали рынок в этом году, например, , и , дефицит которых сохраняется на фоне засушливого лета в Европе, кризиса в Западной Африке и неблагоприятных условий выращивания во Флориде.

Иранские санкции и «медвежьи» данные по рынку нефти

Диапазон торгов нефти West Texas Intermediate (WTI), вероятно, будет ограничен отметкой $70. Нефть , между тем, может повторить попытку преодолеть уровень $80 в связи с опасениями, вызванными антииранскими санкциями.

Brent 300-Min Chart

«Волатильность на рынке просто убивает людей», написал в пятницу Скотт Шелтон, нефтяной брокер ICAP, поскольку как WTI, так и Brent бурно реагировали на риторику в отношении иранских санкций, практически игнорировав «медвежью» статистику по рынку нефти.

Данные США, ОПЕК и Международного энергетического агентства закладывают меньший прогноз роста спроса на нефть, чем предполагалось ранее.

«Предостерегающий флаг поднят: мировая экономика может немного замедлиться», – сказал Доминик Чиричелла, эксперт Нью-Йоркского института по управлению энергоресурсами.

Тем не менее, опасения по поводу полной заморозки экспорта иранской нефти, начиная с 3 ноября, оказывают сильную поддержку ценам на нефть, говорят некоторые участники рынка.

В течение нескольких недель рынок нефти метался меж двух огней: во-первых, цены могут достигнуть $100 за баррель, как только санкции США против Тегерана вступят в силу. Однако WTI может подешеветь до $60, если дефицит иранской нефти будет покрыт сланцевой нефтью из США или стран ОПЕК, а спрос на энергоносители в целом начнет снижаться из-за торговой войны между США и Китаем.

Технический анализ от Investing.com предполагает «продажу» нефти WTI, при этом модель Фибоначчи, обозначающая уровни поддержки, допускает падение котировок до $66,98 против уровня закрытия пятницы в $68,99.

Для Brent сохраняется рекомендация «активной покупки», причем наибольшее сопротивление наблюдается на уровне $80,43 против пика прошлой недели в $80,13.

Призыв к активной продаже меди

Для меди технический анализ Investing.com предполагает «активную продажу», при этом поддержка третьего уровня Фибоначчи проходит по $2,6000 за фунт, что указывает на возможную потерю почти 5 центов, поскольку в пятницу торги закрылись на $2,6460.

На прошлой неделе менеджеры агрессивно наращивали чистые «медвежьи» позиции на Нью-йоркской бирже на фоне того, что американский экспорт металла в виде металлического лома в Китай может пострадать от новых тарифов.

Copper Weekly Chart

Число чистых коротких позиций хедж-фондов и других крупных спекулянтов составило 8894 контракта в неделю по состоянию на 18 сентября против 5977 по состоянию на 11 сентября, заявила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

«Мы подозреваем, что любой прогресс в торговых переговорах потребует времени для реализации; в связи с этим трейдеры будут продолжать игнорировать фундаментальные факторы спроса и предложения красного металла на данный момент», – сказали эксперты TD Securities в заметке, опубликованной в выходные.





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