Товарно-сырьевой рынок: Трамп, санкции и тарифы

Направление по многим основным сырьевым товарам по-прежнему будет определяться решениями, принятыми в Вашингтоне за последние шесть месяцев. Кроме погоды, создавшей как новые возможности, так и проблемы в сельскохозяйственном секторе, торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем и санкции против Ирана продолжат задавать тон до конца года.

Торговая война, особенно с Китаем, не показывает признаков ослабления. По крайней мере до промежуточных выборов в ноябре, пока демократы в целом поддерживают жесткую позицию Трампа по отношению к Китаю. Принимая это как факт, Китай показывает слабую заинтересованность найти решение до выборов в США.

В то время как экономический рост и зависимые от спроса товары, такие как промышленные металлы, делают левый поворот, цены на энергоносители резко выросли в ответ на санкции США в отношении иранской нефти, которые вступят в силу в ноябре.

С учетом риска продолжения торговой войны и повышения цен на нефть из-за санкций, глобальная экономика может испытать проблемы с удержанием своего долгосрочного позитивного импульса. Совокупность растущих цен на энергоносители и по-прежнему сильного доллара, не в последнюю очередь против валют многих развивающихся экономик, сыграет роль неприятного налога для потребителей.

К этому можно добавить повышение ключевой ставки в США, поскольку ФРС продолжает заниматься нормализацией денежно-кредитной политики. Комбинация высокого внешнего долларового долга, растущих ключевых ставок, сильного доллара и растущих цен на нефть представляет собой риск замедления перспектив роста, особенно на развивающихся рынках.

С учетом этой перспективы мы пытаемся проанализировать вектор цен на нефть и металлы в заключительном квартале 2018 года. Хотя обещания Китая сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру привели к скачку цен на промышленные металлы, перспективы цен на нефть вызывают беспокойство.

На данном этапе мы просто не в состоянии оценить полный масштаб влияния санкций на Иран, и от того, будет ли сокращение производства ближе к 0.5 или к 2 миллионам баррелей в день зависит будет ли нефть стоить $70 или $100 за баррель к концу года.

Негативный эффект от растущих цен на нефть еще только скажется на спросе в 2019 году, однако, нет сомнений, что это произойдет скорее в ближайшее время, чем в отдаленном будущем. На развивающиеся экономики, возглавляемые Китаем и Индией, приходится почти 90% от глобального роста спроса. Таблица ниже показывает, насколько возросла стоимость барреля нефти марки Brentв местной валюте за последний год.

В Индии, которая находится на пути к тому, чтобы когда-нибудь опередить Китай по темпам роста спроса, стоимость нефти в рупиях сейчас на уровне, который был характерен для периода между 2011 и 2014 годами. В то время, цена нефти была в среднем 110 долларов за баррель, что на 33% выше, чем сегодня. Потенциальный скачек стоимости нефти выше $90 за баррель, ожидаемый некоторыми специалистами в ближайшие месяцы, только подстегнет спад спроса, что в итоге снова вернет цены на нефть на более низкий уровень.

В краткосрочной перспективе снижение поставок из Ирана и, в некоторой степени, из Венесуэлы продолжит ужесточать рыночную конъюнктуру. Подобное развитие событий увеличит давление на производителей, обладающих резервными запасами, и вынудит их увеличивать добычу. Неосознанно, снижение запасов может быть рассмотрено как положительный фактор для цен, учитывая снижение способности реагировать на непредвиденные будущие спады.

Однако, учитывая текущее негативное влияние сильного доллара, роста ключевой ставки в США и торговых войн, мы полагаем, что мировая экономика не в состоянии справиться с быстро растущими ценами на нефть. Несмотря на то, что министр энергетики США исключил возможность использования национальных стратегических запасов нефти, находящийся в непростом положении Трамп вряд ли будет доволен перспективой проведения промежуточных выборов на фоне внутренних цен на бензин на одну треть выше, чем на момент его победы на выборах в ноябре 2016 года.

После рекордного сокращения бычьих ставок на рост нефти на 41% после пика в феврале по август у хеджфондов есть достаточно возможностей увеличить свои позиции по нефти с учетом поддержки и технического, и фундаментального прогнозов.

На фоне «замены» традиционных механизмов спроса и предложения политическим вмешательством, мы воздерживаемся от прогноза стоимости сырой нефти на конец года. Мы понимаем причины бычьего настроения на рынке, однако, рынок нефти сначала реагирует, а только потом задает вопросы.

Сырая нефть Brent

источник: Saxo Bank

Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке





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