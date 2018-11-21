Тотальные проверки получателей субсидий: в Украине разоблачили десятки тысяч жуликов

В Украине в 2018 году более 68 тыс. лиц получали субсидию по нескольким адресам. Таковы результаты проверки Министерством финансов Украины достоверности информации, которую подали получатели госпомощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина. «Также часты случаи, когда украинцы покупают автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформляют субсидию на 2 тыс. грн», – процитировали замминистра финансов Юрия Гелетия в ведомстве.

По его информации, Минфин направил с начала 2018 года около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

«Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов», — отметили в пресс-службе.

Минфин проинформировал, что разработал и подал на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат». «Процесс верификации субсидий продолжается», — подчеркнул Гелетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большое количество получателей субсидий отсеялось после изменения Кабмином системы предоставления госпомощи на оплату ЖКХ. Без скидки остались владельцы квартир площадью более 120 кв. м и домов площадью от 200 кв. м, машин до 5 лет, получившие наследство на сумму от 50 тыс. грн, должники по квартплате.

Также в 2019 году украинцы в рамках монетизации субсидий будут получать «коммунальную скидку», а сэкономленные деньги смогут потратить.





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