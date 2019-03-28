Тотальная цифровизация: как блокчейн влияет на мировую экономику — LetKnow.News — Все о криптовалютах и блокчейне

С момента изобретения биткоина прошло всего 10 лет, но многие успели убедиться в перспективности технологии блокчейн. Аналитики со всего мира прочат инновации огромное влияние не только на IT-рынок, но и на мировую экономику.

С тех пор как мир перешел на безналичные расчеты, большинство продаж уверенно переходят в онлайн. По данным Internet Retailer, в 2018 году интернет-пользователи потратили $2,86 трлн на покупки в сети. Как следствие, электронная коммерция способствует развитию различных финтех-решений и новых торговых площадок.

Тотальная цифровизация

Новой эрой в развитии платежных систем и сервисов стала концепция web3.0, которая предполагает децентрализацию и автономию интернета. А цифровой наличностью для такой сети стала криптовалюта биткоин, которая и популяризировала технологию блокчейн.





«Web1.0 – это статические интернет-страницы, web2.0 – умные приложения, а web.3.0 – это когда поверх существующих интернет-сервисов добавляется финансовая система, которая изначально построена в интернете. То есть, это экосистема с «интернетной» платежной системой, которая ничего, кроме интернета не требует, без каких-либо кредитных карт», – объясняет CEO Beam Александр Зайдельсон.





По его словам, криптовалюта в web.3.0 позволит людям переводить друг другу средства, покупать и продавать вещи, тем самым перенеся все платежи в онлайн.

Активная цифровизация не только трансформировала платежные системы в новое измерение, но также позволила оцифровать различные активы и права, которые сопряжены с ними. Это называется токенизацией. Токенизировать можно акции, фиатные валюты, недвижимость, – все, что угодно. Это своего рода мост между традиционной экономикой и криптовалютным миром.

Более того, токенизация позволяет быстрее и легче привлекать капитал и перемещать активы между владельцами, ведь единственное, что меняется – это запись в распределенном реестре. Потому благодаря блокчейну можно без проблем отследить историю владения тем или иным активом, и невозможно эту историю каким-либо образом изменить или фальсифицировать.

Вклад блокчейна в мировую экономику

По данным технологической компании Cisco, к 2027 году 10% мирового ВВП будет храниться на блокчейне. Аналитики уверены, что благодаря ценности, которую распределенные реестры добавят в глобальную экономику, ВВП всех стран мира может составить $100 трлн, учитывая, что сейчас этот показатель находится у отметки в $80 трлн.

На сегодняшний день, 83% менеджеров считают доверие основой цифровой экономики, однако в е-коммерции с этим часто возникают проблемы, ведь неизвестно, кто стоит по ту сторону сайта. Аналитики уверены, что благодаря прозрачности блокчейна эту проблему удастся решить. Кроме того, технология позволяет автоматизировать все транзакции между бизнесом, клиентами и государством, и избавиться от всех возможных посредников.

Безусловно, одна из ключевых отраслей, где блокчейн демонстрирует все свои прикладные преимущества – это логистика. Благодаря использованию распределенных реестров у производителя есть возможность контролировать продукцию на всех этапах производства вплоть до магазинных полок. Также, благодаря блокчейну можно отследить все манипуляции с товаром и искоренить возможность мошенничества и фальсификации.





«Есть вероятность, что в будущем большая часть финансовых систем будет функционировать на блокчейне. Эта система выглядит более новой, справедливой и суверенной для гражданина. Также много разговоров ведется об использования блокчейна в бизнесе – это цепочка поставок, передача платежных поручений», – говорит Александр Зайдельсон.





По данным Critical Future, к 2024 году блокчейн привнесет в глобальную экономику порядка $120 млрд. При этом, он может оказать влияние на 44 промышленные отрасли. Технология может использоваться в торговле, при трансграничных сделках, во время проведения процедур AML и KYC, а также для предотвращения мошенничества в различных реестрах.

Что на деле

Аналитики Cisco ожидают, что переход к эпохе программируемой экономики к 2030 году принесет дополнительно $3 трлн в мировом масштабе.

Впервые понятие «программируемой экономики» предложили аналитики исследовательской компании Gartner в 2014 году. По их мнению, это умная экономика, которая построена на базе электронных денег и управляет производством, а также автоматически производит взаиморасчеты между разными сущностями. Также это понятие включает в себя интернет-вещей и робономику, то есть общение и взаимодействие между разными компьютерными оболочками.

Пока это звучит как фантастика, ведь все реальные кейсы применения блокчейна сейчас находятся на стадии разработки, а вся капитализация рынка криптовалют составляет всего $142 млрд. Для мировой экономики это ничтожно мало. Однако, по данным Mastercard, несмотря на то, что пластиковые карты появились 70 лет назад, всего лишь 15% всех покупок проходит по безналичным платежам. Криптовалюты появились всего 10 лет назад. Поэтому разработчикам предстоит проделать большую работу, чтобы 10% мирового ВВП оказалось на блокчейне и все взаиморасчеты перешли в интернет.

Автор: Аннабелла Лапшина

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