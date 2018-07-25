Торговый заговор. Трамп предложил G7 уничтожить экономику России и шести ее друзей

Создание зоны свободной торговли в рамках «Большой семерки» может ударить по развивающимся рынкам

На торговом фронте без перемен. Стороны перешли к тяжелым позиционным боям и «окопному сидению». Это вовсе не означает, что они испугались последствий взаимного торгового «мочилова», когда вместо пушек и «газов» используются торговые пошлины и дотации. Просто перед тем, как погрузить мир в новую торговую «верденскую мясорубку», нужно выпустить пару голубей мира. И пусть вместо оливковой ветви в клюве эти «пернатые» лишь нагадят на головы одураченных торговых партнеров, зато в «пиковом» случае, когда мировая экономика выставит неутешительный счет за слишком вольное с ней обращение, можно будет с гордостью сказать: «Мы сделали все, что могли, но нас не услышали».

Такая мысль возникает при беглом изучении дебютной идеи министра финансов США Стивена Мнучина, озвученной на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Он предложил создать зону свободной торговли между странами — членами «семерки». Дословно: «Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях». Ключевое слово здесь — «если». Ведь, следует из комментариев его коллег, таких как министр финансов Франции Брюно Ле Мэра или австрийского статс-секретаря минфина Хуберта Фукса (выступал на саммите от имени ЕС), представители Старого Cвета совсем по иному интерпретируют принципы свободной торговли. На то они и являются выходцами света старого: в их представлении, для того чтобы «войти в берега», необходимо просто вернуть прежний статус-кво, то есть четко следовать регламентам ВТО и взаимным торговым соглашениям (там, где они есть). А все спорные вопросы и «хотелки», в том числе и предвыборные обещания для любимого электората, следует разрешать в процессе новых переговоров и заключения более объемлемых соглашений о ЗСТ. Простыми словами: хотите выровнять торговый баланс — реанимируйте переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП) между США и ЕС и в ходе нудных, многолетних переговоров выторговывайте себе более выгодные торговые позиции. Так Европа работала много лет с периферийными странами, в том числе с Украиной, так она ведет себя с Канадой, и так она вела себя с Америкой. Но сейчас исторический бег времени значительно ускорился, и этот удивительный эффект наложился на ускорение времени политического, как его ощущает новая американская администрация. У Трампа нет этих многих лет (в контексте реализации озвученных планов), и его электорат не поймет, если вместо защиты американских фермеров Техаса или промышленников «приозерной агломерации» он вступит в долгосрочную тяжбу с ЕС в части выторговывания 1% дополнительных пошли или товарных квот в рамках ТТИП. Его базовый принцип, которым Америка будет руководствоваться во внешней торговой и экономической политике, уже озвучен: «если у вас образовалось отрицательное торговое сальдо с какой-либо страной, просто перестаньте с ней торговать».

Стивен Мнучин как человек более тонкой душевной организации облек сию сентенцию в более мягкую форму. ЗСТ в рамках «Большой семерки» должна базироваться на трех принципах: отмене всех пошлин, снятии торговых барьеров в виде квот и отказе от дотаций внутренним товаропроизводителям. Очевидно, что эти условия не вполне приемлемы для некоторых участников «семерки».

Например, Япония не откажется от пошлин и квот, а ЕС — от субсидий, ведь весь центральноевропейский блок стран, таких как Польша, практически и продолжает свое динамичное развитие именно за счет европейских субсидий. И покуда в Польше не появится мощный третичный сектор и своя инновационная промышленность, у этого сценария нет альтернативы. Если бы завтра ЕС сняла все дотации, то уже послезавтра динамика роста ВВП в Польше упала бы с нынешних 4,5% до 1-1,5%, и в таком случае для выравнивания экономических дисбалансов и социальной конвергенции с той же Германией Европе пришлось бы тратить значительно больше в виде прямых социальных субсидий полякам. Япония же не может раскрыть свой рынок по той простой причине, что на этом фундаменте держится ее большой бизнес.

Источник: https://www.economicdata.ru

Но в то же время не похоже, что Мнучин сказал все это для красного словца в попытке культурно послать своих оппонентов «в сад». На самом деле перед нами классическая оговорка, но не по Фрейду, а по Юнгу, ведь она выдала то самое «коллективное бессознательное», которое в качестве окрепшего зародыша вызрело по обе стороны Атлантики. А зачалось оно еще в 2013-2014 гг., когда новая «большая семерка» развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия и Турция по показателю ВВП обогнала «Большую семерку» развитых стран в лице США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Речь идет, конечно, о показателе ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), то есть в методике оценки учитывается не номинальный обменный курс национальных валют, а их внутренняя покупательная способность, которая определяется как разница в динамике инфляции в этих странах и, например, в США. Так вот, показатель ВВП «новой семерки», рассчитанный по ППС, составил в 2014-м $37,8 трлн, а у G7 — $34,5 трлн, причем Китай даже обогнал США ($17,6 трлн против $17,4 трлн. Хотя если брать номинальный ВВП, без учета инфляционных дисбалансов, ситуация кардинально иная: валовой продукт Китая составляет «всего» $10,4 трлн). Вывод для «старой семерки» неутешительный: в то время как страны с резервными валютами, в первую очередь США, вынуждены при решении непростой дилеммы — экономический рост или инфляция, зачастую выбирать низкую ценовую динамику, развивающиеся страны используют ценовой импульс для разгона собственных экономик, при этом диверсифицируя свои активы и национальные накопления в финансовых инструментах развитого мира, тех же долларах или казначейских облигациях США. И выиграть у «новой семерки» в эту игру «правда или действие» весьма непросто, ведь при решении аналогичной дилеммы, «новые» будут выбирать быстрый рост при более высокой инфляции, а «старые» — отдавать приоритет низкой инфляции, жертвуя динамикой быстрого роста. Долгие годы американцам нравилась эта «правда», но на этот раз они все же выбрали «действие».

Симптоматично, что рецепт Мнучина был озвучен в Аргентине, стране, которая одна из первых может стать жертвой политики «дорогого доллара». И еще более симптоматично, что эти слова прозвучали на встрече «Большой двадцатки», а адресовались именно «семерке». Выходит, большая часть участников при этом выполняла роль обычных статистов или массовки.

Источник: https://www.economicdata.ru

Если учитывать ВВП по номинальному курсу, то удельный весь G7 в структуре мировой экономики существенно сократился: с 51% в 80-е годы прошлого века до 30% по итогам 2017-го, причем у этого процесса устойчивая нисходящая динамика. А остальной мир, несмотря на преимущество над «семеркой» в экономической плане, так и не создал сколько-нибудь надежных резервных инструментов для накопления и хеджирования рисков. Вот и получается, что те же США все сильнее теряют свои экономические позиции в мире, но при этом гегемония доллара практически неизменна, несмотря на появление суррогатов в виде криптовалют.

При этом наращивать ВВП «семерке» становится все труднее. Для сохранения паритета между удельным весом в структуре мировой экономики и рынком резервных активов G7 должна в ближайшее время вернуть мультипликатор роста 2:1 по итогам ближайших десяти лет или хотя бы приблизиться к нему.

При этом по численности населения «семерка» составляет менее 10% жителей земного шара (677 млн), причем, по сравнению с 1980-м годом, рост населения составил всего 164 млн человек (и это с учетом притока мигрантов в эти страны).

Новые торговые войны, по мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, озвученному также в Буэнос-Айресе, могут привести к потерям мирового ВВП в размере 0,5%. От себя добавим, что на первом этапе эти 0,5% будут изъяты преимущественно из экономики развивающихся стран.

Под первую кризисную волну рискует попасть Китай, на экономику которого завязано благополучие десятков более мелких государств, в том числе и частично Украины.

Как сообщает канал CNBC, Трамп признался, что готов обложить, но не обсценной лексикой, а пошлинами почти все китайские товары. На данный момент под раздачу попал китайский импорт на $34 млрд, но в ближайшее время счет может дойти и до $500 млрд. Если планы Трампа будут реализованы на практике, то Поднебесная вполне может семимильными шагами отправиться в династию инь, правда, прихватив с собой и бывших американских друзей.

Учитывая, что пункт «мир спасать» не входит в предвыборную программу президента США, а в одиночку выиграть в торговой войне Америке будет не под силу, в Белом доме созрел план по созданию трансатлантической зоны стабильности в составе «Большой семерки». С Японией это будет выглядеть как «Северная Атлантика +», где Страна восходящего солнца окажется в качестве балансирующего плюса. В таком случае вполне возможен существенный переток мирового товарооборота и видоизменение страновой структуры мирового ВВП в пользу семерки крупнейших стран.

Основной удар при этом придется именно по «новой семерке»: Бразилии, Индии, Индонезии, Китаю, Мексике, России и Турции.

Характерно, что часть этих стран уже столкнулась с определенными экономическими трудностями. Турцию лихорадит, местная лира под угрозой девальвации, базовые процентные ставки уже выше 16%. Мексика вот-вот попадет под американский протекционисткий каток, РФ еле растет под ударами западных санкций, Бразилия — один из первых кандидатов на полноценный кризис в секторе развивающихся рынков. Кстати, будущий кризис мировые аналитики сравнивают с кризисом образца 1998 г., а начался он тогда, напомним, с Индонезии.

На выходе получаем почти «масонский заговор», вероятность которого пока не столь высока. Но это пока раскаты кризиса грохочут где-то там, за горизонтом будущего. Но по мере ощущения его влияния страны «семерки» будут сговорчивее.

Первой даст добро в коротком поклоне Япония, затем застрявшая в спорах с ЕС Великобритания. Немного поломается Канада. А затем присоединится и европейская «тройка».

Ну а до тех пор все будут говорить об общечеловеческих ценностях и гуманизме. При этом пострадает рынок развивающихся стран. Ну что ж, мечты о золотом миллиарде человечества еще никогда не были столь явными. И никому особо не интересны проблемы тех, кто вошел в остальные семь.





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