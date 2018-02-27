Торговый сет-ап на снижение AUD/CHF

Не так давно был опубликован протокол предыдущего заседания Резервного банка Австралии, в котором не обсуждались какие-либо изменения в стимулировании экономики. Хотя центральный банк видит, что мировая экономика и, в частности, экономика Австралии движутся умеренно и в положительном направлении, чиновники не торопятся повышать процентные ставки, поскольку считают, что инфляция будет расти постепенно.

В свою очередь, эти данные указывают на падение спроса к австралийской валюте со стороны инвесторов.

Рассмотрим со стороны технического анализа.

Тайм фрейм Н1.

Цена пробила дневную линию восходящего тренда (область1) и сейчас находится в коррекции относительно дневной линии тренда в рамках фигуры «треугольник».

Я ожидаю дальнейшее нисходящее движение и рекомендую открывать позиции на продажу по рынку, то есть уже сейчас.

Тейк профит рекомендую устанавливать в зоне А, не ниже уровня поддержки 0.73016.

Стоп лосс рекомендую устанавливать в зоне В, не ниже уровня 0.73804.

Потенциальная прибыль составляет 468 пунктов (по 5-знаку).

Нагаев Никита, аналитик компании AKD Forex.

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