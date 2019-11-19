Торговые войны продлятся до выборов президента США

Замедление мировой экономики чревато рецессией в РФ







Экономика США показывает самые высокие темпы роста среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Источник: ОЭСР







Реальный ВВП наиболее развитых стран мира в третьем квартале увеличился лишь на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев. Такие данные опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эксперты считают, что основные причины происходящего – геополитическая неопределенность и торговые конфликты. На этом фоне РФ с ее слабой экономикой лучше готовиться не к вхождению в пятерку ведущих экономик, а к новой рецессии.



Во втором квартале 2019 года экономики трех десятов стран–участниц ОЭСР прибавили 0,4%. А в третьем квартале этот показатель замедлился до 0,3%. Хуже всего выглядят Япония – ВВП страны вырос всего на 0,1% против 0,4% в предыдущие три месяца.







Показатели таких стран, как США, Франция и Италия, показали нулевую динамику. Рост ВВП Италии в третьем квартале составил 0,1%, во Франции – 0,3%, США – 0,5%, что соответствует динамике второго квартала.





Зарубежные аналитики прогнозируют дальнейшее замедление экономического роста в мире. Эксперты рейтингового агентства Moody’s указывают на повышенный риск рецессии в Европе и США, в то время как в Китае меры восстановления платежного баланса продолжат создавать трудности для поддержания быстрого роста экономики страны.



Основными рисками наступления рецессии, по мнению экспертов, выступает неопределенность торговой политики, а также непредсказуемость политической и геополитической среды. «Общий глобальный рост останется слабым на фоне замедления в США и Китае, которые являются основными двигателями мировой экономической активности», – считают в Moody’s. Рост в странах с развитой экономикой также замедлится, тогда как рост во многих странах с развивающейся экономикой будет ниже среднего из‑за замедления в Китае и прекращения роста мировой торговли, прогнозирует эксперт Moody’s Элена Дуггар.



Внешнеторговые противоречия и протекционизм в результате окажутся ключевыми рисками как для кредитных условий, так и для глобальной экономики в целом, не исключают в рейтинговом агентстве. «Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019-м самого медленного роста со времен рецессии 2009 года», – говорят экономисты. Риски рецессии хоть и нарастают, однако аналитики сомневаются в ее наступлении в следующем году.



Ключевой фактор сдерживания экономического роста в мире – это продолжающийся торговый конфликт между США и КНР. При этом надежды на его скорое завершение явно не оправдываются. Китайская госгазета Global Times в своем микроблоге в Twitter сообщает, что «Китаю и США, возможно, предстоит пройти долгий путь, чтобы положить конец торговой войне». «Во время круглого стола по вопросам предпринимательства в Пекине у обеих сторон были явные разногласия по поводу природы торговых отношений», – пишет издание.



Схожие заявления распространял и американский телеканал CNBC. СМИ со ссылкой на китайские правительственные источники сообщило, что Пекин мрачно настроен в отношении перспектив заключения торговой сделки. Кроме того, чиновников КНР обеспокоил комментарий президента США Дональда Трампа об отсутствии соглашения о поэтапной отмене тарифов. Источники CNBC указывают на то, что Трамп пока упорно отрицает, что первая фаза соглашения предполагает какую‑либо отмену импортных пошлин. В КНР же полагают, что торговая война началась с новых пошлин и должна завершаться их отменой. Стратегия Поднебесной – говорить, но ждать или импичмента, или президентских выборов в США, пишет в Twitter репортер CNBC Юнис Юн.



Заметим, еще недавно сообщалось, что стороны готовятся заключить первую фазу торговой сделки. Текущие события ставят под сомнение такую возможность.



Ситуация также осложняется сроком вступления в силу нового пакета тарифов на китайские товары, который наступает 15 декабря. Эксперты отмечают, чтобы избежать серьезной коррекции, рынкам необходимо в ближайшем будущем получить информацию о достижении консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонсирование даты подписания первой фазы сделки. Пока же этого, видимо, нет даже в осязаемых планах.



Мировые рынки противоречиво реагируют на сообщения. Нефть марки Brent незначительно снижалась в ходе начала торгов вторника.



На фоне борьбы ухудшаются показатели и самой Поднебесной. Так, председатель Народного банка Китая И Ган заявил об увеличении Китаем кредитной поддержки экономики. Он также добавил, что власти будут продвигать докапитализацию и повышать возможности банков по наращиванию кредитования. Что неудивительно, если уже и китайские аналитические институты прогнозируют замедление роста ВВП КНР ниже целевых показателей властей.



К примеру, Национальный институт финансов и развития (NIFD) заявляет, что темпы экономического роста Китая замедлятся до 5,8% в 2020 году с 6,1% в этом году. Об этом прогнозе написала газета South China Morning Post (SCMP). Как считают в NIFD, экспорт Китая будет подвергаться негативному воздействию в течение длительного периода на фоне замедления мировой экономики, а частные инвестиции могут быть ослаблены неопределенностью торговой войны. В будущем у страны может появиться и проблема бюджетного дефицита, не исключают аналитики.



Такая неопределенная обстановка ожидаемо затормозит мировой рост, уверены эксперты. «Для России замедление темпов роста мировой экономики будет означать нулевой рост или даже спад», – не исключает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В первую очередь будет падать потребление нефти и газа, являющихся важной статьей экспорта РФ, а вслед за этим упадут и цены на это сырье, объясняет он. «С другой стороны, резервные фонды позволяют России, теоретически, пережить падение цен на нефть до 50 долл. и даже 40 долл. за баррель Brent относительно безболезненно в течение года», – рассуждает эксперт.



Не стоит также забывать о том, что в России рост экономики и так крайне низкий по сравнению с другими развивающимися странами, замечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. «За последние 10 лет экономики развивающихся стран в среднем выросли на 55%, это, если упростить, как минимум 3–4% в год. У нас же рецессия наступила фактически досрочно: 1–1,5% роста ВВП в год на деле могут быть гораздо ближе к нулю», – не исключает экономист.



Чем больше рисков будет в мировой экономике и чем медленнее она будет расти, тем менее рискованными будут настроения у инвесторов. А потому, отмечает начальник отдела инвестиций компании «БКС Брокер» Нарек Авакян, глобальные капиталы будут все больше искать защитные рынки.









Российская экономика до сих пор не смогла слезть с нефтяной иглы и существенно нарастить несырьевой экспорт, напоминает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Экономика Россия очень зависима от внешней конъюнктуры, соглашается руководитель департамента института «Феникс» Евгений Удилов. «И замедление мирового роста выступает серьезным вызовом для нашей страны. Происходит общее торможение импульса мировой экономики в связи с ограничениями в торговле, обмене технологиями, войнами тарифов и валют», — подчеркивает он.







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