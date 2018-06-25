Торговая война: зачем Россия вводит пошлины на американские товары

Россия собирается вступить в глобальное торговое противостояние, которое начали Соединенные Штаты в марте 2018 года. Первые импортные пошлины на американские товары будут введены в ближайшее время. Другие страны тоже анонсируют ответные меры разной степени жесткости. Для России это экономическое противостояние может закончиться и позитивно, и негативно в зависимости от действий правительства и президента. А вот мировая экономика в любом случае проиграет.

С чего все началось

Дональд Трамп обещал эту войну еще во время предвыборной гонки в США. В мае 2016 года будущий президент назвал торговые отношения с Китаем величайшим воровством за всю историю. Спустя месяц Трамп пообещал ввести пошлины на импортные товары, а уже после инаугурации, в марте 2018, конкретизировал свою позицию: пошлины на всю ввозимую в Соединенные Штаты сталь поднимутся до 25%, на весь алюминий – до 10%.

Это серьезное повышение пошлин, которое делает ввоз стали и алюминия в США менее выгодным. Ограничения коснулись всего мира – Соединенные Штаты импортируют сталь и алюминий из Южной Америки, Европы (в том числе из России), Азии, Мексики и Канады. Действия Трампа резко подняли цены на металлы в США:

Динамика цен на сталь в США. График с сайта: investing.com

Повышение импортных пошлин решает сразу две проблемы, которые были обозначены в предвыборной программе Трампа:

Неравноценная торговля – США покупают гораздо больше товаров, чем продают. Спрос внутри страны активно растет и чтобы не допустить дефицита, государство вынуждено покупать товары на внешних рынках. Торговые партнеры США при этом вводят заградительные пошлины и закрывают свои рынки от американской продукции, чтобы не допустить экономической экспансии. Это невыгодно Соединенным Штатам.

Торговый дефицит США в 2017 году около $600 млрд. В 2018 году эта цифра росла.

Создание рабочих мест в США – Дональд Трамп продвигает идею создания и сохранения рабочих мест для американцев. Подорожавшие импортные товары частично исчезнут с американского рынка и освободят нишу для внутренних производителей.

Для снижения безработицы среди американских граждан Трамп принимал и другие неоднозначные решение. Например, вывел США из Парижских соглашений по климату (чтобы не закрывать вредные производства) и ограничил въезд в страну для мигрантов из некоторых стран.

Страны-экспортеры стали и алюминия в ответ на действия США ввели ответные пошлины на американские товары: виски, бурбон, автомобили и мотоциклы, сельскохозяйственная и металлургическая продукция. Этот шаг соответствует правилам Всемирной торговой организации.

Китаю досталось больше всех

Но борьба США и Китая рискует выйти далеко за рамки регламента ВТО. Особое недовольство Трампа вызывают три фактора в американо-китайских экономических отношениях:

Большой торговый дефицит – разница между импортом и экспортом между США и КНР около $500 млрд. Это больше половины всего внешнеторгового дефицита Соединенных Штатов. По мнению Трампа это и есть «величайшее воровство в истории».

Манипуляции с валютой – Китай искусственно регулирует курс своей валюты таким образом, чтобы внутренние производители имели конкурентные преимущества на глобальном рынке

Воровство технологий – чтобы получить технологическое преимущество Китай использовал обратную разработку. То есть покупал готовые товары и воспроизводил технологии, которые в них использовались. Этот подход нарушает международное патентное право.

Чтобы заставить Китай соблюдать международное право и сократить внешнеторговый дефицит, Трамп дополнительно ввел инвестиционные ограничения против крупных китайских компаний. В сфере торговли Соединенные Штаты тоже усилили давление: администрация Трампа подготовила дополнительные пошлины на китайские товары общей стоимостью $50 млрд, затем еще на $100 млрд, а потом и еще на $200 млрд.

Китай, как вторая экономика мира, не собирается мириться с действиями Соединенных Штатов и готовит ответные меры. Правда, ввести пошлин на такую сумму в КНР не смогут, потому что не покупают столько товаров в США (следствие торгового дефицита). Поэтому действия Китая выйдут за рамки торговых пошлин. Это могут быть распродажи американских ценных бумаг или искусственное занижение курса юаня. В любом случае, эти меры окажутся вне регламента ВТО, а это уже полноценная торговая война двух гигантов мировой экономики.

Реальной причиной конфликта США и КНР может быть десятилетняя программа «Made in China 2025». Это план поднятия массового китайского производства на новый уровень качества и вывод китайской продукции на мировые рынки. Эта программа угрожает экономической безопасности Соединенных Штатов.

Участие России

Американские импортные пошлины коснулись и России: из нашей страны в США экспортируется стали на $1,5 млрд и алюминия на $1,65 млрд, а значит, российские металлургические компании понесут экономические потери. По правилам ВТО, Россия имеет право ввести ответные пошлины на американские товары на сумму около $500 млн.

Но в Министерстве экономического развития решили не играть на максимум – на первом этапе пошлины введут только на $93 млн. У этого решения есть две причины:

Нежелание резко портить и без того напряженные отношения с США в надежде на более мягкое урегулирование конфликта.

Невозможность ограничить импорт американских товаров без вреда для внутреннего российского рынка. В США российские поставщики покупают лекарства и высокотехнологичные товары, российских аналогов которым нет.

Пошлины введут на американскую строительную и дорожную технику, которой в 2017 году было куплено на $107 млн.

Доля России в мировой торговле всего 3% поэтому прямое влияние торговой войны на российскую экономику не будет значительным. Но глобальные изменения на торговых рынках могут существенно повлиять на Россию.

Фото с сайта pexels.com

С одной стороны поднятие торговых пошлин освободит рынки Европы и Китая от американских товаров, и Россия попробует занять эти ниши. В первую очередь это касается торговли с Китаем, который закупает природный газа в США.

КНР отказывается от использования угля и строительства новых ТЭС, чтобы перевести экономику на газ. Это должно улучшить экологическую обстановку в стране.

Так же Россия может увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Европу и Китай. Общий «торговый противник» в лице США сблизит на политической арене Россию со своими соседями.

С другой стороны, если Китай лишится американского рынка сбыта, китайские товары хлынут в Россию и Европу, что осложнит жизнь российским производителям. В любом случае от масштабной торговой войны проиграет вся мировая экономика:

из-за роста политического напряжения ухудшится инвестиционный климат

из-за глобального передела рынков сбыта упадет мировое производство товаров и услуг

все это снизит темпы роста мировой экономики в целом, а значит и национальных экономик многих стран.

Замедление темпов глобального экономического роста приведет к снижению цен на нефть и газ. Для России это будет означать потерю части доходов бюджета и ослабление курса рубля. Окончательное решение по взаимным американо-китайским пошлинам будет принято 6 июля. До этого времени России нужно продумать стратегии для любого варианта развития ситуации. По заверениям министра экономического развития, план действий у правительства уже есть.

Виктор Тарасенко

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