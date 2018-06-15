Торговая война между США и КНР, а также ЕС грозит спадом в мировой экономике

Торговая война между США и КНР, а также ЕС грозит спадом в мировой экономике

Торговая война между США и КНР, а также ЕС грозит спадом в мировой экономике, считает советник по макроэкономике Гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Как говорится в распространенном 15 июня Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Как отметил эксперт, «до сих пор есть надежда, что взаимный обмен пошлинами это лишь подготовка почвы для переговоров, но если предположить, что пошлины будут действительно введены, то, скорее всего мировую экономику ждет заметное замедление падение темпов экономического роста, а для России это чувствительно с точки зрения падения цен на сырье».

Сергей Хестанов пояснил, что «когда мировая экономика замедляется, цены на сырье, естественно падают, а падение цен на сырье может очень значительно влиять на российскую экономику и это может сказаться на уровне жизни. Однако сейчас прогнозировать, как все будет развиваться рано, и пока сохраняется надежда, что сторонам договориться удастся. Но если не удастся, то, например, «Великая депрессия», которая сопровождалась взаимным повышением таможенных пошлин, продлилась свыше 25 лет, если судить по основным экономическим показателям. Поэтому спад мировой экономики теоретически может быть и серьезным, и очень длительным».





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