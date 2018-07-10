Торговая война между США и Китаем — поворотный момент послевоенной истории

Правительство США ввело карательные тарифы на китайскую продукцию стоимостью более трех триллионов иен (свыше 27 миллиона долларов — прим. пер.) на том основании, что права интеллектуальной собственности американских компаний, в том числе на передовые технологии, нарушаются Китаем. В ответ на это Пекин ввёл ответные меры, и обе страны вступили в полномасштабную торговую войну.

В свою очередь президент Трамп предположил, что правительство США наложит огромные дополнительные тарифы на китайскую продукцию. Возникла иррациональная ситуация, в которой крупнейшая и вторая по величине экономики мира играют с тарифами по принципу «зуб за зуб».

Это поворотный момент в системе свободной торговли, созданной США после Второй мировой войны.

В своих мемуарах Корделл Халл (Cordell Hull), который был государственным секретарем США во время войны, выразил сожаление в связи с довоенным протекционизмом, заявив, что высокие тарифы не привели к процветанию в США, а лишь вызвали недовольство других стран.

«Меморандум Халла» не только вызвал начало войны между Японией и США, но также сыграл важную роль в разработке послевоенной системы свободной торговли. Он считал, что введение Соединенными Штатами высоких тарифов на иностранную продукцию для защиты внутреннего рынка после Великой депрессии усилило конфликт с другими странами, что в конечном итоге и вызвало Вторую мировую войну.

США взяли на себя инициативу по содействию свободной торговле и поддержали мировую экономику в послевоенный период на основе принципа, согласно которому снижение тарифов в максимально возможной степени стимулирует торговлю, и если в результате мир станет богатым, каждая страна станет богаче.

Самое тревожное заключается в том, что жёсткий протекционизм Вашингтона может вызвать в мире неразбериху.

Гуаньча09.07.2018Foreign Policy08.07.2018Bloomberg06.07.2018Neue Zürcher Zeitung19.04.2018Продолжающийся конфликт между Соединенными Штатами и Китаем отражает трения между крупными экономиками, равно как это было с торговыми разногласиями между Японией и США в послевоенный период, но на этот раз ситуация более серьезная.

Япония, которая полагается на США в деле обеспечения собственной безопасности, выполнила почти все их требования, тем самым ограничивая спор только вопросами между двумя странами. Напротив, торговая война США и Китая может привести к бесконечной сумятице. Поскольку масштабы экономик двух стран составляют вместе почти 40% от общей мировой экономики, их конфликт может нанести по ней серьезный глобальный удар.

Более того, международное разделение труда продолжает развиваться в результате глобализации экономики.

В Китае находятся многие японские, американские и европейские предприятия. Во многих случаях японские компоненты экспортируются в Китай, где они собираются в конечные продукты, которые затем экспортируются в США. Если экспорт будет ограничен высокими тарифами, международное разделение труда будет затруднено, если это воздействие получит широкое распространение, это скажется и на Японии.

В дополнение к карательным тарифам администрация Трампа ввела высокие тарифы на китайскую, японскую и европейскую продукцию из стали и рассматривает возможность повышения тарифов на автомобили. Если это приведет к тому, что и другие страны прибегнут в ответ к протекционистской политике, это пошатнёт основы системы свободной торговли.

В качестве причины введения высоких тарифов на сталь и автомобили Вашингтон ссылался только на потенциальную угрозу безопасности США. Это может привести к тому, что и другие страны будут вводить высокие импортные тарифы, ссылаясь на угрозу собственной безопасности, что задействует порочный круг, в котором замедляющаяся мировая экономика распространяет протекционизм, тем самым еще больше охлаждая мировой рынок.

Соединенные Штаты отвечают за стабильный рост мировой экономики, имея статус экономической сверхдержавы. Если возникнет спор в торговле, его следует урегулировать в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Это основной принцип системы свободной торговли, созданный Вашингтоном. Сегодня США проводят эгоцентрическую политику, основываясь на принципе «Америка прежде всего» и играя по принципу «зуб за зуб», вводя карательные тарифы.

Оглядываясь на недавние отношения США и Китая, можно увидеть иррациональное поведение администрации Трампа. Предыдущие правительства США также критиковали дефицит торгового баланса США с Китаем и закрытый характер китайского рынка. Основное различие с администрацией Трампа заключается в том, что предыдущие администрации настоятельно призывали Пекин реформировать свою внутреннюю рыночную и торговую политику на основе многосторонней структуры, возглавляемой Вашингтоном.

​

США также поддержали членство Китая в ВТО, чтобы побудить страну открыть свой рынок и соблюдать правила международной торговли. Вашингтон также выступал за создание Транстихоокеанского партнёрства (ТТП). Этот шаг был направлен на установление общих региональных правил, в том числе тех, которые регулируют защиту прав интеллектуальной собственности, и настоятельно призывают Пекин, который не является членом ТТП, соблюдать эти правила.

Однако в том, как Китай соблюдает эти правила, существует множество проблем. Когда он присоединился к ВТО, Пекин обещал усилить защиту прав интеллектуальной собственности, но Япония и европейские страны критикуют усилия Китая как недостаточно эффективные. Позиция же по этому вопросу правительства Трампа, в одностороннем порядке вышедшего из соглашения ТТП, далеко не убедителена.

За жесткой политикой президента Трампа стоит борьба между Соединенными Штатами и Китаем за превосходство в сфере высоких технологий. США опасаются, что их передовые технологии, которые, по их мнению, незаконно попадают в руки китайских фирм, могут быть использованы Китаем для развития новых отраслей. Китай быстро догоняет США с точки зрения своей экономической мощи. Вашингтон, похоже, опасается, что передовые технологии США могут в конечном итоге проиграть в конкурентной борьбе.

Китай также должен воздерживаться от осуществления ответных мер против Соединенных Штатов. Пекин критикует протекционистскую политику США, но всякий раз, когда Китай был призван реформировать свою рыночную и торговую политику, он парировал такое давление заключением новых крупных сделок. Страна должна действовать ответственно, чтобы соответствовать её экономической мощи.

Япония, как одна из ведущих экономических держав, также должна сыграть определенную роль в поддержании свободной торговли. Правительство должно призвать Вашингтон отказаться от своей протекционистской политики.





Источник