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Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

Мировая экономика11 Мар 2018
Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР
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Министр коммерции КНР Чжун Шань

Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает Reuters.

«В торговой войне не будет победителей, она принесет только бедствия Китаю, США и всему миру», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Китай готов к любым мерам для защиты своих интересов.

Сейчас Вашингтон и Пекин продолжают переговоры.

Напоминаем, что на этой неделе в США приняли новые тарифы на импорт стали и алюминия. Завышенные тарифы вызвали бурную реакцию у международного сообщества, а Евросоюз и Япония потребовали для себя исключений.

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