Вы здесь: Главная / Мировая экономика / торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиат — Bloomchain

торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиат — Bloomchain

Мировая экономика 12 Авг 2019
торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиат — Bloomchain
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

В настоящий момент в мировой экономике просматривается ряд проблем, на фоне которых bitcoin может проявить себя в качестве перспективного актива, защищенного от политических рисков. Таким мнением с криптосообществом поделился колумнист и председатель консультативного совета CoinDesk Майкл Кейси.

.@realDonaldTrump is stoking the flames of a new currency war, creating a do-or-die macro-economic moment for $BTC and the #cryptocurrency movement.

Opinion by @mikejcasey https://t.co/SB7F3s2Ee0

— CoinDesk (@coindesk) August 12, 2019

По мнению специалиста, в настоящий момент формируются условия для проверки возможностей bitcoin. Майкл Кейси считает, что криптовалюта получила шанс доказать свою функциональность, на фоне торговой войны между Америкой и Китаем, а также сложностей, которые испытывает мировая экономика. В случае, если BTC проявит стойкость, актив сможет выйти из тени фиата.

Испытания bitcoin торговой войной

В ходе торговой войны с США, Китай произвел девальвацию юаня. На фоне попытки властей манипулировать рынком за счет использования валюты в качестве оружия, представители криптосообщества в очередной раз обратили внимание на нестабильность фиата.

В том числе, сооснователь криптофонда Morgan Creek Digital Энтони Помплиано отметил, что образовавшееся на рынке позитивное движение bitcoin может быть реакцией актива не дестабилизацию мировой экономики.

UPDATE: Bitcoin is performing as designed during times of global instability.

— Pomp 🌪 (@APompliano) August 5, 2019

В результате решения ЦБ Китая, администрация президента США объявила о возможном введении карательных санкций против страны. Представители Китая, в свою очередь, выступили с заявлением о том, что с их стороны нет намерений, связанных с использованием национальной валюты в качестве инструмента для ведения войны.

Отношения стран поставили под угрозу стабильность их национальных валют. Давление регуляторных органов, а также односторонние решения Центробанков, позволяют манипулировать рынком, из-за чего инвесторы рискуют потерять деньги.

Мнение: торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиатГрафик USD/CNY. Данные: Investing

Примечательно, что война Китая и США оказывает влияние на другие страны. Так, Новая Зеландия, Индия и Таиланд уже объявили о снижении процентных ставок, в ответ на падение юаня. Другие страны также могут последовать примеру, объявив о том, что мировая торговая война подрывает внутренние экономические перспективы.

Тем временем пример практического применения bitcoin для сохранения капитала в настоящий момент можно наблюдать в страдающей от гиперинфляции Венесуэле.

The cost of a cup of coffee ☕️
in Venezuela:

August 2018: 20 bolivars
August 2019: 9,000 bolivars

That’s a 44,900% increase in a year.

This is why we buy bitcoin.

— Rhythm (@Rhythmtrader) August 11, 2019

«Стоимость чашки кофе в Венесуэле: август 2018 года — 20 боливар, август 2019 года — 9 000 боливар. Рост составил 44 900% в год. Вот почему мы покупаем bitcoin».

Ситуация позволила продемонстрировать слабости полностью подконтрольного государству фиата, параллельно возвысив возможности децентрализованной криптовалюты. Напомним, ранее президент Америки Дональд Трамп выразил свое негативное отношение к bitcoin и другим цифровым активам.

Мнение: торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиат

Курс bitcoin сегодня

Во время сложностей в мировой экономике люди ищут пути сохранения капиталов. В прошлом децентрализованные финансовые инструменты отсутствовали. Часто решением проблемы становилось золото. Однако в настоящий момент у людей есть возможность уйти из-под рисков, связанных с политическим давлением, за счет криптовалют.

Bitcoin, как первый и самый капитализированный актив, может рассматриваться в качестве основного инструмента. Криптовалюта отвечает требованиям современного человека, активно пользующегося интернетом и плодами технического прогресса.

Мнение: торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиатРейтинг капитализации криптовалют. Данные: CoinMarketCap

В настоящий момент bitcoin находится под угрозой санкционного давления со стороны правительства ряда стран. Однако, децентрализованная природа актива, несмотря на риски ввода ограничений, по мнению специалиста, позволит ему выжить.



Источник

Золото вновь подскочило в цене →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top