торговая война между Китаем и США позволит bitcoin победить фиат — Bloomchain

В настоящий момент в мировой экономике просматривается ряд проблем, на фоне которых bitcoin может проявить себя в качестве перспективного актива, защищенного от политических рисков. Таким мнением с криптосообществом поделился колумнист и председатель консультативного совета CoinDesk Майкл Кейси.

.@realDonaldTrump is stoking the flames of a new currency war, creating a do-or-die macro-economic moment for $BTC and the #cryptocurrency movement.

Opinion by @mikejcasey https://t.co/SB7F3s2Ee0

— CoinDesk (@coindesk) August 12, 2019

По мнению специалиста, в настоящий момент формируются условия для проверки возможностей bitcoin. Майкл Кейси считает, что криптовалюта получила шанс доказать свою функциональность, на фоне торговой войны между Америкой и Китаем, а также сложностей, которые испытывает мировая экономика. В случае, если BTC проявит стойкость, актив сможет выйти из тени фиата.

Испытания bitcoin торговой войной

В ходе торговой войны с США, Китай произвел девальвацию юаня. На фоне попытки властей манипулировать рынком за счет использования валюты в качестве оружия, представители криптосообщества в очередной раз обратили внимание на нестабильность фиата.

В том числе, сооснователь криптофонда Morgan Creek Digital Энтони Помплиано отметил, что образовавшееся на рынке позитивное движение bitcoin может быть реакцией актива не дестабилизацию мировой экономики.

UPDATE: Bitcoin is performing as designed during times of global instability.

— Pomp 🌪 (@APompliano) August 5, 2019

В результате решения ЦБ Китая, администрация президента США объявила о возможном введении карательных санкций против страны. Представители Китая, в свою очередь, выступили с заявлением о том, что с их стороны нет намерений, связанных с использованием национальной валюты в качестве инструмента для ведения войны.

Отношения стран поставили под угрозу стабильность их национальных валют. Давление регуляторных органов, а также односторонние решения Центробанков, позволяют манипулировать рынком, из-за чего инвесторы рискуют потерять деньги.

График USD/CNY. Данные: Investing

Примечательно, что война Китая и США оказывает влияние на другие страны. Так, Новая Зеландия, Индия и Таиланд уже объявили о снижении процентных ставок, в ответ на падение юаня. Другие страны также могут последовать примеру, объявив о том, что мировая торговая война подрывает внутренние экономические перспективы.

Тем временем пример практического применения bitcoin для сохранения капитала в настоящий момент можно наблюдать в страдающей от гиперинфляции Венесуэле.

The cost of a cup of coffee ☕️

in Venezuela:

August 2018: 20 bolivars

August 2019: 9,000 bolivars

That’s a 44,900% increase in a year.

This is why we buy bitcoin.

— Rhythm (@Rhythmtrader) August 11, 2019

«Стоимость чашки кофе в Венесуэле: август 2018 года — 20 боливар, август 2019 года — 9 000 боливар. Рост составил 44 900% в год. Вот почему мы покупаем bitcoin».

Ситуация позволила продемонстрировать слабости полностью подконтрольного государству фиата, параллельно возвысив возможности децентрализованной криптовалюты. Напомним, ранее президент Америки Дональд Трамп выразил свое негативное отношение к bitcoin и другим цифровым активам.

Курс bitcoin сегодня

Во время сложностей в мировой экономике люди ищут пути сохранения капиталов. В прошлом децентрализованные финансовые инструменты отсутствовали. Часто решением проблемы становилось золото. Однако в настоящий момент у людей есть возможность уйти из-под рисков, связанных с политическим давлением, за счет криптовалют.

Bitcoin, как первый и самый капитализированный актив, может рассматриваться в качестве основного инструмента. Криптовалюта отвечает требованиям современного человека, активно пользующегося интернетом и плодами технического прогресса.

Рейтинг капитализации криптовалют. Данные: CoinMarketCap

В настоящий момент bitcoin находится под угрозой санкционного давления со стороны правительства ряда стран. Однако, децентрализованная природа актива, несмотря на риски ввода ограничений, по мнению специалиста, позволит ему выжить.





Источник