Торги закончились обвалом: новый курс поражает

Курс валют на 24 ноября 2018 года: межбанк в конце недели закончился обвалом евро и снижением доллара.

В субботу 24 ноября будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2774.5837 гривны

100 евро – 3163.8578 гривны

10 российских рублей – 4.2291 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 24 ноября составил 27,75 грн. Курс евро НБУ на 24 ноября находится на уровне 31,64 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 22 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2777.4898 гривны

100 евро – 3168.8381 гривны

10 российских рублей – 4.2116 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 23 ноября торги закончились обвалом евро. Доллар к концу дня подешевел на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро рухнул на 24 копейки в покупке и на 28 копеек в продаже.

В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 27,8033 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7419 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,74/27,76 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу упал до уровня 31,47/31,49.

В субботу 24 ноября действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 340788.24 грн

Серебро – 4000.95 грн

Платина – 234729.78 грн

Палладий – 319632.04 грн.

Напомним, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

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