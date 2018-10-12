Торги на Уолл-стрит закрылись с минусом

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Основные индексы фондового рынка США закончили 11 октября торги с минусом в 1—2%. При этом показатели в течение дня колебались.

Индекс Dow Jones упал на 545,91 пункта (2,13%) — до 25 052,83 пункта, индекс S&P 500 — на 57,31 пункта (2,06%, до 2728,37 пункта), индекс Nasdaq — на 92,99 пункта (1,25%, до 7329,06 пункта), пишет Regnum.

Инвесторы борются с многочисленными проблемами, включая рост расходов по займам, которые могут ослабить экономический рост, а также растущую напряжённость между Пекином и Вашингтоном. Беспокойство по поводу роста процентных ставок ослабло на короткое время в начале дня, после того как отчет, демонстрирующий приглушённую инфляцию, помог снизить доходность по государственным облигациям, отмечает The New York Times.

Издание отмечает, что особенно сильно пострадали рынки в Азии. Индексы в Шанхае, Токио, Сеуле и Гонконге упали на 4% и более на карательной торговой сессии. Крупнейшие фондовые индексы Европы упали менее резко — примерно на 1,5%, потому что они уже были на нисходящем тренде в течение нескольких месяцев.

Как отмечал News.ru, мировая экономика находится на пороге финансового краха. Причиной может послужить гигантский объём долга стран мира. Торги на фондовом рынке Китая 11 октября открылись самым сильным за несколько месяцев падением котировок. Это произошло вслед за серьёзным спадом на финансовых рынках США.

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