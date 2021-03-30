Топвизор проверил новый код Я.Метрики. Оказалось, что новая версия по-прежнему сильно грузит сайт

Команда Топвизора решила проверить новый ускоренный код Метрики, оказалось, что новая версия по-прежнему сильно грузит сайт.

Результаты наблюдений

1. Ранее tags.js весил на 45% больше, чем сейчас. Сжатый код, который используется при передаче по сети, весит примерно в три раза меньше, поэтому скорость загрузки должна быть улучшена на 15%.

Файл tag.js все еще в два раза тяжелее классической версии watch.js и в пять раз тяжелее файла Google Analytics. Об этой проблеме разработчики Топвизора каждый год пишут Яндексу в Идеи для Метрики.

Команда Топвизора отмечает, что сам код не анализировали, возможно, он сильно изменился в лучшую сторону.

2. Скорость записи кликов действительно улучшилась. За последний год отправка данных в ClickHouse стала работать быстрее.

ClickHouse – столбцовая база данных для аналитики с открытым кодом, позволяющая работать с большим объемом данных в режиме реального времени. Собственная разработка Яндекса.

3. Топвизор провел тест на мобильных устройствах с помощью инструмента PageSpeed Insight. Оказалось, что новая версия Метрики по-прежнему сильно грузит сайт. Индекс производительности сайта мобильных устройств при включении новой версии опускается на 15%

Рис Производительность сайта на классической версии watch.js Время загрузки страниц с новой версией tag.js

Для открытия сайта требуется от 600 ms до 800 ms процессорного времени, которое тратится на счетчики метрики. Если открыть 60 страниц – это почти целая минута работы процессора.

Раньше счетчик грузил страницу примерно за 1000 ms. Если пользователь закрывал страницу быстрее – визит не фиксировался. Сейчас время загрузки и исполнения сократилось примерно до 700 ms и визитов будет фиксироваться больше.

Однако пользователей, которые закрывают страницу быстрее, чем за 1 секунду, не так много, поэтому значительно количество визитов не изменится.

Интересное замечание: если поставить галочку «Альтернативный CDN», то время статического кеша увеличится с 1 часа до 7 суток. Яндекс не рекомендует так делать, поскольку использование этой опции может снизить скорость загрузки счетчика. Но в этом случае при посещении сайтов счетчик будет грузиться только один раз в неделю, а не каждый час.

Напомним, 2 недели назад Яндекс анонсировал новый ускоренный код Метрики. Команда Яндекса полностью переписала код счетчика: теперь вся сборка, которая подгружается на сайт, весит примерно на 45% меньше.

Согласно заявлению Яндекса, новый код должен работать быстрее даже на самых «тяжелых» и сложных сайтах. И даже если на счетчике подключены дополнительные возможности – Вебвизор, электронная коммерция или контентная аналитика.

Источник: Журнал Топвизора





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