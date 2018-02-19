Топовые публикации за 19 февраля: краткий обзор: EADaily

Определились возможные соперники сборной России по хоккею на ОИ-2018

Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018

Российские хоккеисты в ¼ финала сыграют с победителем пары Словения — Норвегия. В случае выхода в полуфинал, сборная Россия встретится с победителем четвертьфинальной игры между Чехией и США/Словакией. О других возможных парах — в материале EADaily.

Неизвестный в Кизляре расстрелял прихожан храма в Прощеное воскресение

В Дагестанском Кизляре сегодня (18 февраля) неизвестный открыл огонь по прихожанам храма святого Георгия Победоносца. После окончания вечерней службы в Прощеное воскресение, когда люди выходили из храма, преступник начал стрелять в них. Подробности — в материале EADaily.

Националисты снова напали на здание Россотрудничества в Киеве

Украинские националисты, чувствуя свою безнаказанность, 18 февраля вновь предприняли атаку на здание Россотрудничества в Киеве. По дороге к зданию украинского представительства Россотрудничества они закидали булыжниками и яйцами здания Сбербанка и «Альфа-Банка». Подробности происшествия — в EADaily.

Афганистан в огне: Вашингтон энергично подбрасывает дрова в топку конфликта

Сейчас все чаще можно услышать, как Сирию называют вторым Афганистаном, а сам Афганистан сравнивают с Вьетнамом. Во Вьетнаме американцы увязли во второй половине XX века и потерпели поражение. То же самое, похоже, ждет их и в Афганистане, который не случайно называют «кладбищем империй». Подробности в аналитическом материале EADaily.

В Иране разбился пассажирский лайнер: 66 погибших

В воскресенье утром, 18 февраля, в Иране потерпел крушение пассажирский лайнер, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). По предварительным данным, на борту находилось от 50 до 60 человек. Иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на свои источники указывает на 66 человек, включая шесть членов экипажа, никто из которых не выжил.

В Израиле раскрыли план покушения на министра Либермана

План покушения на министра обороны страны Авигдора Либермана раскрыли израильские спецслужбы и задержали планировавших нападение палестинских боевиков. Подробности — в новостной ленте EADaily.





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