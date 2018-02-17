Топовые публикации за 17 февраля: краткий обзор: EADaily

Крушение Ан-148: «Пилоты, ругаясь, наклоняли самолет к земле»

Расшифровка записей черного ящика разбившегося 11 февраля в Подмосковье Ан-148 свидетельствует, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете. Подробности в материале EADaily.

Чем на самом деле была война за независимость Эстонии

По случаю 98-й годовщины подписания 2 февраля 1920 года Тартуского (Юрьевского) мирного договора, согласно которому советская Россия признала независимость Эстонии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал чтить память о тех, кто в Освободительной войне 1918−1920 годов отдал жизнь ради создания в те времена независимой Эстонии. И не он первый, кто «забыл» об эстонцах, воевавших по другую сторону фронта. Подробности в аналитическом материале EADaily.

Без инфраструктуры Крым не сможет принять больше 6 млн туристов

Крым в этом году сможет принять не более 6 млн. туристов из-за ограниченных возможностей инфраструктуры, заявил сегодня, 16 февраля, на пресс-конференции в Симферополе глава комитета Госсовета региона по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. При каких условиях полуостров сможет принять больше туристов, читайте в новостной ленте EADaily.

В Нью-Йорке предотвращен возможный теракт

Полиция в Нью-Йорке предотвратила возможный теракт. Как сообщает газета The Washington Post, сотрудники правоохранительных органов задержали в Бронксе двух братьев-близнецов, подозреваемых в изготовлении бомбы. Подробности происшествия в EADaily.

Не реагировать на коррупцию в Дагестане больше было невозможно — эксперт

Антикоррупционная кампания, идущая в Дагестане, демонстрирует, что усилия федерального центра по борьбе с коррупцией в регионах выходят на новый уровень. Явно прослеживается крупномасштабная задача — выявить и ликвидировать коррупционные взаимосвязи на уровне всей системы социально-экономических отношений, которая складывалась в Дагестане десятилетиями. Доцент кафедры философии Кабардино-Балкарского государственного университета Тимур Тенов рассказал EADaily о возможных сценариях развития ситуации в Дагестане.

Турция вязнет в Африне: «Оливковая ветвь» затягивается, потери растут

Совместная операция турецких войск и исламистских в своей основе формирований так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) в регионе Африн на северо-западе Сирии продолжается четвёртую неделю. За без малого месяц боевых действий 25-тысячной группировке при воздушной поддержке, массированных артобстрелах и рейдах турецкого спецназа не удалось взять под контроль ни одного крупного населённого пункта Африна. Почему военная кампания Турции принимает затяжной характер, читайте в аналитическом материале EADaily .





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