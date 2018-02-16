Топовые публикации за 16 февраля: краткий обзор: EADaily

Неудачный рейд: кого и за что разбомбили США, и что будет с Сирией?

Страсти, разыгравшиеся на фейсбучных полях сражений в связи с разгромом американо-курдами отряда правительственных войск в районе нефтеперерабатывающего завода аль-Исба, вызывают искреннее отвращение. «Диванные эксперты» уверено играют на повышение, доведя количество погибших там российских граждан с «нескольких» до нескольких сотен. Подробности читайте в аналитическом материале EADaily.

«От мэра Казани убежали все зебры»: трагедии и фарсы «успешной республики»

В 2018 году Татарстан впервые за много лет не включили в первую тройку регионов с лучшими условиями для жизни. «РИА Рейтинг» оттеснило «самый благополучный регион России» на четвертое место после Москвы, Петербурга и Московской области.

О причинах этого, читайте в материале EADaily.

Концерн «Калашников» перешел к частным инвесторам

Госкорпорация Ростех продала 26% минус одна акция концерна «Калашников» генеральному директору предприятия Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» за 1,5 млрд рублей, пишет сегодня, 15 февраля, РБК. Кому достался концерн «Калашников» читайте в EADaily.

Сирийские ПВО «отразили» вторжение ВВС Израиля

Командование вооружённых сил Сирии заявило об «отражённом» 14 февраля, проникновении разведывательных летательных аппаратов ВВС Израиля в воздушное пространство арабской республики на южном участке границы. Об этом передаёт агентство France-Presse. Подробности происшествия в EADaily.

ГПСУ: Российские пограничники убирают свои блок-посты на крымской границе

Согласно данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с Крымом. Подробности в материале EADaily.

Британский МИД обвинил Россию в атаке вируса-вымогателя NotPetya

МИД Великобритании официально возложил на власти России ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру. Почему правительство соединённого королевства обвиняет именно Россию, читайте в EADaily.

Глава ВТБ: Рынок криптовалют ожидает жесткое регулирование

Рынок криптовалют в ближайшие годы ожидает жесткое регулирование, заявил, 15 февраля, в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его мнению, оно позволит «отсечь от тех же биткоинов большое количество криминальных денег». О возможных методах жесткого регулирования на рынке криптовалют, читайте в EADaily.

ЕС пока не планирует вводить новые санкции в отношении России — посол

Евросоюз — это суверенное объединение и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения в отношении России. Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью газете «Коммерсант». Подробности санкционной политики ЕС в отношении России читайте в статье EADaily.

Жертвами удара коалиции США в Сирии могли стать пять россиян — Захарова

В результате атаки возглавляемой США коалиции в Сирии на сирийские правительственные войска в ночь на 8 февраля могли погибнуть пять российских граждан. Об этом на брифинге 15 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





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