Топливо в 2019: эксперты рассказали о новых ценах — Znaj.ua

Эксперты составили прогноз относительно ценовых колебаний на топливо в начале 2019 года. Так, по предварительным подсчетам, в январе цена на бензин составит приблизительно 30 грн.

Об этом пишет «Автовод».

В 2018 году цены на нефть побили рекорд за 3,5 года. В сентябре баррель стоил $81,53. Потом цена постепенно начала снижаться. В следующем году тоже стоит ожидать подобных ценовых скачков, рассказал аналитик фирмы Максим Пархоменко.

«Скорее всего в следующем году мировая экономика может показать замедление роста. Это вызовет снижение спроса на энергоресурсы, в том числе и на нефть. Снижение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ позволит удержать цены на текущих уровнях или вырасти до более высоких показателей — вплоть до $65 за баррель. Цены будут зависеть от спроса и предложения, на которые влияет экономика Китая и предложения со стороны производителей», — отметил аналитик.

Внезапном скачке цен на топливо в 2018 году стали санкции против Ирана и другие торговые войны.

«В 2019 году стоит ожидать повышение цен на бензин, даже если нефть останется на текущих позициях. Рост курса евро на мировых рынках приведет к увеличению акциза на топливо», — говорит Пархоменко.

Стоимость бензина в Украине формируется на основе трех факторов: стоимости нефти на мировых рынках, акциза в евро, курса гривни.

Так, по словам экспертов, если отталкиваться от стоимости нефти на мировом рынке, то на конец 2018 года мы имеем цены на топливо ниже, чем были в начале.

Также на межбанке наблюдается падение курса евро, что также привело к удешевление бензина. Сейчас он должен стоить не более 29 грн за литр.

«В январе средняя стоимость бензина в 30 гривен за литр, автогаза — 14 гривен, дизельного топлива 28,50», — добавил Максим Пархоменко.

Напомним, эксперт спрогнозировали России печальный конец. Поувзники нефтедобычи приближаются к критической точке.

Как сообщал ранее Знай.uа, те, что происходит в магазинах Донецка — назали не что иным, кя ценовым террором.

Также Знай.uа писал, что цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах продолжают снижаться, последние цифры являются весьма обнадеживающими для Украины.

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