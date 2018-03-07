Топ-8 украинок в сфере финтех: истории успеха

Согласно итогам исследования UNIT.City при поддержке Агентства США по международному развитию, в 2017 году в индустрию финансовых технологий было вложено порядка $16,6 миллиардов. Наивысшие показатели — на европейском рынке. Украина в сегменте финтех также демонстрирует активный рост и развитие. Накануне 8 Марта представляем подборку лучших проектов в сфере финансовых технологий, реализованных женщинами.

Вера Платонова

Вера Платонова

Генеральный директор представительства Mastercard Europe в Украине, Молдове, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.

Вера Платонова — законодатель в сфере платежных систем и инноваций. На посту главы представительства Mastercard в Украине укрепила репутацию бренда в качестве двигателя е-commerce. Более 60% — такова доля украинского рынка Mastercard по состоянию на 2018 год.

Кроме того, она является членом рабочей группы Национального банка Украины в рамках проекта развития безналичной экономики до 2020 года, Американской торговой палаты в Украине (ACC), Комитета по электронным платежам Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), Американо-украинского делового совета (USUBC).

Следует отметить, что в 2018 году трендом на рынке финтех станет подключение банков к Android Pay в Украине на базе платежных решений Mastercard.

В 2017 году Mastercard совместно с Leogaming создали платежный чат-бот LeoBot — для оплаты услуг в сети и карточных переводов. В 2016 году компания запустила в Украине инновационную платформу цифровых кошельков Masterpass.

В MasterCard женщины являются лидерами многих региональных офисов компании, в целом Women’s Leadership Network в MasterCard объединяет 1000 женщин в 36 странах мира.

В 2015 году Mastercard получила признание лучшей платежной системы в Украине по результатам исследования «Украинская народная премия – 2015».

Из последних достижений Веры Платоновой — рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины-2017» и «Топ-100 самых успешных женщин Украины-2017».

Хобби: йога, бег, путешествия.

Инна Тютюн

Заместитель главы правления АБ «Укргазбанк». Инна Тютюн работает в банковском сегменте более 20 лет, включая опыт руководящей должности в департаменте информационных технологий и платежных систем НБУ.

На февраль 2018 года «Укргазбанк» входит в топ-10 банков Украины по надежности, стрессоустойчивости и лояльности вкладчиков. Рейтинг надежности для физических лиц определяет учреждение в первой тройке лидеров отрасли.

Внедрение инновационных платежных решений и совершенствование платежных инструментов названо стратегическим направлением для банка.В сотрудничестве с финансовой компанией «Леогейминг Пей» «Укргазбанк» развивает направление безналичных оплат посредством электронных денег, эмиссию которых реализует.

На конференции FinRetail 2017 Инна Тютюн представила новую технологию банка — одновременное управление счетами на едином балансе во всех валютах в режиме 24/7.

«Укргазбанк» признал для себя стратегическим направлением развития все, что касается экологии и эко-продуктов.

Кроме того, банк совместно с партнерскими компаниями развивает и другие инновационные проекты. В марте 2017 года финучреждение презентовало клиентам уникальный кредитный продукт «ЭКО-энергия», который предлагает на льготных условиях приобретение и установку под ключ солнечной электростанции или теплового насоса для физлиц.

«Каждый может бесплатно получить проект установки солнечной электростанции на свою крышу или теплового насоса на придомовой территории от аккредитованных банком компаний и оформить кредит на сумму до миллиона гривен сроком на пять лет с минимальным взносом 15% от стоимости проекта. За счет экономии оптовой покупки мы и получаем возможность кредитовать физических лиц по ставке под фактически ноль процентов», — рассказывает Инна.

Она активно продвигает и традиционные банковские продукты, которых сегодня не хватает на рынке. К примеру, настаивает на восстановлении ипотечного кредитования в Украине.

Хобби: путешествия.

Алена Суворова

Алена Суворова

Руководитель Группы платежей и переводов (финансовые услуги, электронная коммерция, мобильная коммерция). Компания «Киевстар» является крупнейшим поставщик телекоммуникационных услуг в Украине и новатором IT- и e-commerce решений. Компания продвигает технологичные проекты Radar TECh (создание экосистемы для развития секторов экономики Украины) и Kyivstar Business Hub (создание и развитие социально-важных программных продуктов на мобильных технологиях).

Услуга от «Киевстар» «Мобильные деньги» — уже несколько лет один из удобных и безопасных способов оплаты различных сервисов: коммунальных платежей, связи, ТВ, аккаунтов сетей, билетов и многого другого. При оплате услуг используются средства с мобильного счета. Идея технологии проста: использовать мобильный счет в качестве способа оплаты.

Хобби: путешествия.

Владислава Гузенко

Владислава Гузенко

Директор по транзакционному бизнесу «Альфа-Банк Украина». «Альфа-Банк» — один из наиболее активных игроков на рынке Украины. В первой десятке самых устойчивых и надежных банков, входит в топ-10 финучреждений по объему активов, согласно статистике НБУ. Признан в числе крупнейших инноваторов в сфере банковских услуг. Многие комплексные сервисы банка основаны на платформах передовых IT-решений.

Банк развивает интернет-сервис My Alfa — Bank для переводов, управления счетами и оплаты услуг.Alfa-Mobile — новое приложение мобильного банкинга для различных финансовых операций.

На протяжении последних лет «Альфа-Банк» оценивает рынок e-commerce как один из наиболее динамично развивающихся в Украине.

Хобби: экзотические путешествия.

Алена Дегрик

Основатель и генеральный директор fintech-компании LeoGaming, которая занимается процессингом платежей и созданием платежных решений для бизнеса. Компания-первопроходец на рынке приема платежей в пользу самых известных мировых онлайн-игр в Украине (2010 год).

«Быть сегодня успешным — это работать над воплощением идеи, которую в данный момент все считают невозможной», — отмечает Дегрик.

Компания внедряет инновационные решения в сегменте финтех наравне с ведущими игроками отрасли e-commerce в Украине. В 2017 году совместно с MasterCard запустила платежный чат-бот LeoBot (перевод денежных средств с карты на карту и оплата услуг) и мобильное приложение Parking UA (оплата парковки в больших городах).

UNIT City и USAID признали LeoGaming в числе ведущих украинских fintech-компаний (2018 год). LeoGaming стала лауреатом PaySpace Magazine Awards 2017 — платежная услуга LeoBot заняла второе место в номинации «лучший сервис денежных переводов с карты на карту».

Алена Дегрик является обладательницей премии «Человек года 2014» в номинации «Интернет-сервис года».

Хобби: путешествия, книги, спорт.

Яника Мерило

Эксперт по вопросам е-правительства, заместитель мэра Днепра, советник Министра инфраструктуры и мэра Львова.

Яника Мерило — признанный эксперт в области е-commerce и IT-решений для бизнеса и государственного сектора, опытный инвестор и инноватор. В 2015 году Google и Financial Times навали Янику в числе 100 новаторов, идеи которых меняют мир. В 2016 году она стала обладателем золотой премии в конкурсе PaySpace Magazine Awards-2016 за вклад в развитие стартапов и инвестиций.

На должности заместителя мэра Днепра реализует инновационные проекты по внедрению IT- и e-решений в инфраструктурные объекты и отрасли города.

«В первую очередь надо дать возможность делать все то, что граждане и бизнес привыкли делать через бумагу, чиновников и очереди, самостоятельно с помощью компьютера», — говорит она.

Признана в числе самых влиятельных женщин Украины (2015-2017 годов). Журнал «Бизнес» отметил достижения Мерило среди 50 бизнес-леди Украины одним из немногочисленных успешных примеров в бизнесе и государственном сегменте.

Хобби: кулинария, кино.

Виктория Тигипко

Виктория Тигипко

Основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, президент iClub.

Фонд ориентируется на инвестирование в высокие технологии и программное обеспечение, цифровые платформы, инновационные разработки в FinTech, охране здоровья, телекоммуникациях и других секторах.

TA Ventures поддерживает технологичные и успешные стартапы на ранних стадиях. Портфолио фонда насчитывает 110+ компаний. Также занимается созданием и поддержкой научно-исследовательских центров в Украине и Европе.

Фонд владеет TA Labs, которая консультирует компанию и клиентов по вопросам научных исследований и разработок, помогает в создании передовых IT-команд и офисов по Украине.

Среди проектов Фонда: инвестиции в объеме $1 млн для украинского онлайн-аукциона б/у автомобилей eTachki, привлечение средств для европейского провайдера mPOS-терминалов SumUp.

iClub — закрытое сообщество инвестиционного фонда TA Ventures. Инвестирует в украинские и зарубежные компании. В портфеле iClub: Azimo, Dreamlines, FinanzCheck, SumUp, Pufetto, Wallapop и другие.

«iClub ориентирует людей на букву «I» — это и инвестиции и инноваторы — те, кто несет новшества в индустрию. Наш iClub — это Investors Club причастных к инновационному тренду и инвестированию в украинский бизнес: малый, средний, крупный», — отмечает Тигипко.

По результатам последних лет она входит в рейтинги «Топ-100 самых успешных женщин Украины».

Инициатор создания украинской сети клубов программирования для детей Code Club.

Хобби: киноискусство.

Галина Хейло

Председатель правления «iBOX Банка». Галина Хейло работает в банковском секторе 17 лет. «iBOX Банк» внедряет стратегию нового мобильного банка — без отделений, касс и с оптимизированным штатом. Для пользования услугами компании достаточно иметь смартфон и мобильное приложение «iBOX Банк». Это первое в Украине mobile-only банковское учреждение.

Идея «банка в кармане» заключается в том, чтобы высвободить капиталы на самообслуживание компании и перенаправить на возможности для клиентов. Более выгодные условия для депозитов и кредитования, льготное возвращение средств, высокий процент cash-back, нулевой тариф на цикл «снятие + пополнение» карт и другое.

Преимущество «iBOX Банка» — самая широкая терминальная сеть в Украине для пополнения счетов.

Собственная система интернет-банкинга предлагает расчеты без посещения отделений в режиме 24/7: управление счетами и средствами на картах, пополнение депозитов, оплата кредитов, коммунальных услуг, переводов по Украине и другое.

Галина Хейло — сертифицированный специалист GARP (сертификат Всемирной организации профессионалов по управлению рисками). Читает лекции в Международной бизнес-школе Nikland.

Хобби: путешествия, интеллектуальные игры.





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