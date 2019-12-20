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Топ-7 статей Forbes.kz, наиболее популярных в соцсетях за неделю — Forbes Kazakhstan

E-commerce 20 Дек 2019
Топ-7 статей Forbes.kz, наиболее популярных в соцсетях за неделю — Forbes Kazakhstan
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Казахстан вошёл в рейтинг самых могущественных стран

Автор: Ульяна Салапаева

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Что пишут о Казахстане: обзор зарубежной прессы (14-17 декабря)

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Депутаты требуют устранить посредников в энергетике Казахстана

Автор: Арина Горбунова

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Депутаты мажилиса, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, требуют от правительства мер по устранению посредников в сфере электроэнергетики. Мажилисмены подсчитали, что благодаря цепочке посредников электроэнергия для конечного потребителя дорожает более чем в три раза, что становится неподъёмной ценой для бизнеса

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Токаев поддерживает переименование Алматы

Автор: Sputnik

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Известный общественный деятель Олжас Сулейменов готов первым подписать петицию за переименование города

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Бриджит Бардо обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом

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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Автор: Александр Разуваев

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Среди претендентов также были Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. Узбекистан удостоился этого звания за счёт реформ, проведённых президентом Мирзиёевым

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Первое кредитное бюро, Kaspi и Wooppay признали ИТ-чемпионами года

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Первое кредитное бюро, Kaspi и Wooppay вошли в список 35 национальных ИТ-чемпионов и попали в топ-7 компаний в сфере «Электронная коммерция и финансы». Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП)

(читайте дальше здесь).

Токаев решил декриминализировать клевету

Авторы:Ирина Севостьянова; Татьяна Панченко;

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Об этом было заявлено на прошедшем в столице заседании Нацсовета общественного доверия

(читайте дальше здесь).



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