Топ-7 энергетических компаний для инвестиций в 2021 году



В условиях, когда цены на нефть находятся вблизи многолетних максимумов, а борьба с изменением климата усиливается, есть способы найти подходящие для инвестиций энергетические компании.



После того как в начале лета цены на нефть выросли до многолетних максимумов, превысив $70 за баррель, в августе они держатся в районе $60, поскольку возрождающийся коронавирус снова приводит к ограничениям на международные поездки. Цены на нефть, скорее всего, останутся стабильными, пока мировая экономика будет восстанавливаться на фоне глобальной пандемии, считает Роб Туммель, старший управляющим капиталом компании TortoiseEcofin в Оверленд-Парке, штат Канзас.



«Я не думаю, что цены на нефть подскочат слишком высоко», – отмечает он. Принимая во внимание отсутствие четкого понимания дальнейшей динамики цен на нефть и усиление борьбы с изменением климата, инвесторам стоит обратить внимание на следующие семь энергетических компаний.



1. Cheniere Energy (LNG)



Cheniere Energy занимается сжижением природного газа для погрузки на суда и транспортировки по всему миру. Как крупнейший оператор сжиженного природного газа, или СПГ, в США, Cheniere Energy остается фаворитом на рынке, говорит Туммель. «У США есть реальная возможность стать мировым лидером в производстве сжиженного природного газа, – считает он. – США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире к середине десятилетия».



Фондовый рынок недооценивает стабильную бизнес-модель компании. «Ее бизнес-модель прошла проверку пандемией, и компания обеспечила стабильный, растущий поток денежных средств, – говорит Туммель. – По мере того, как компания будет увеличивать свободный денежный поток, генерируемый для погашения долга и выплаты дивидендов, рынок начнет лучше оценивать потенциал Cheniere».



2. Western Midstream Partners LP (WES)



Western Midstream Partners – это партнерство с ограниченной ответственностью, или MLP, с активами в Нью-Мексико, Скалистых горах, Пенсильвании и Техасе. Партнерство обеспечивает инвесторам дивидендную доходность в размере 6,9%. Инвесторов привлекают MLP с высокими свободными денежными потоками, которые являются основой для снижения уровня задолженности, увеличения дивидендов и байбэков.



Энергетические компании стараются сокращать капитальные расходы, и многие из них могут похвастаться двузначной доходностью свободного денежного потока по сравнению с доходностью на уровне 5% у компаний из S&P 500, говорит Туммель. По его словам, в 2022 году ожидается рост доходности свободного денежного потока Western Midstream Partners.



3. NRG Energy (NRG)



NRG Energy – энергетическая компания из Хьюстона, сообщила о чистой прибыли во втором квартале в размере $1,1 млрд по сравнению с убытком в $82 млн в первом квартале. Компания предлагает дивидендную доходность на уровне 3%, и ожидается, что ее денежный поток продолжит улучшаться после неудачи в феврале, отмечает Майкл Андерхилл, главный инвестиционный директор Capital Innovations в Pewaukee, штат Висконсин.



Ценовой ориентир по акциям NRG составляет $57, «что предполагает значительный потенциал роста по сравнению с текущей ценой, и это один из наших фаворитов для институциональных клиентов», – говорит Андерхилл. NRG завершила торговую сессию 9 августа на отметке $43,89.



4. MPLX LP (MPLX)



MPLX LP – логистическая компания, занимающаяся транспортировкой и хранением газа и нефтепродуктов, является крупномасштабным MLP, образованным Marathon Petroleum Corp (MPC).



Дивидендная доходность MPLX составляет 10,1% по состоянию на 10 августа. Компания сообщила о чистой прибыли за второй квартал в $706 млн по сравнению с чистой прибылью в $648 млн за второй квартал 2020 года. По словам Туммела, руководство компании демонстрирует отличную работу.



5. Chevron Corp (CVX)



Chevron остается традиционной нефтяной компанией и обеспечивает щедрую дивидендную доходность в размере 5,3%. В течение следующих семи лет Chevron планирует выделить $3 млрд на развитие технологий для устранения вредных выбросов от своей деятельности. В октябре 2020 года нефтяной гигант приобрел нефтедобывающую компанию Noble Energy в рамках сделки стоимостью $13 млрд.



Chevron – это классическая стоимостная компания, акции которой инвесторам стоит добавить в портфель, говорит Роберт Джонсон, профессор финансов в Колледже бизнеса Хайдера при университете Крейтона. Доля Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) в CVX снизилась до 23,6 млн акций в 2021 году.



6. BP (BP)



BP – энергетический гигант, владеющий большим портфелем возобновляемых активов, обеспечивает дивидендную доходность в размере 5,2%. В июне компания договорилась о приобретении 9 гигаватт американских проектов по разработке солнечных батарей у компании 7X Energy. Это приобретение увеличит портфель возобновляемых источников энергии компании с 14 ГВт до 23 ГВт.



ВР также владеет долями в оффшорной ветровой энергетике в США и Великобритании и планирует построить 50 ГВт возобновляемых генерирующих мощностей к 2030 году. По словам Андерхилла, BP имеет один из лучших прогнозов по производству среди международных нефтяных компаний, и ее акции могут принести доход в размере 7,2% в 2021 году и 10,1% в 2022 году при ценах на сырую нефть на уровне $70 за баррель.



7. Suncor Energy (SU)



Suncor Energy, крупная интегрированная энергетическая компания, работает в Канаде, США и Северном море. Suncor обеспечивает дивидендную доходность в размере 3,5%. Денежный поток компании увеличился до C$2,08 млрд во втором квартале 2021 года по сравнению с C$768 млн в предыдущем квартале. Suncor выкупила 23 млн обыкновенных акций на сумму C$643 млн в рамках программы байбэка и произвела дивидендные выплаты на общую сумму C$315 млн.



«Рост денежных средств позволил нам увеличить доходы акционеров примерно до $1 млрд, что составляет около 40% средств от операций. Мы нацелены на дальнейшее сокращение долга во второй половине года в соответствии с нашей ранее объявленной стратегией распределения капитала», – говорит генеральный директор Марк Литтл.

Топ-3 энергетических компаний для инвестиций во второй половине 2021 года



Энергетическая промышленность продолжает переходить на более чистые и возобновляемые источники, и это создает огромные возможности для инвесторов.



Компании, которые смогут стать лидерами в этой тенденции, превратятся в отличные акции роста сектора возобновляемой энергетики, в то время как традиционные виды топлива исчезают.



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