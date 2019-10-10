ТОП-5 умных ответов Зеленского на пресс-марафоне. Новости политики

На пресс-марафоне, проходящем сегодня в «Фудмаркете», президент Украины Владимир Зеленский успел ответить на множество вопросов журналистов

Фото: Сергей Людкевич

Далеко не каждый ответ главы государства во время марафона можно считать образчиком мудрости и красноречия. Некоторые из них даже попадут в коллекции курьезов украинской политики. Тем не менее, «ДС» попробовала отобрать пять по-настоящему умных ответов на достаточно сложные вопросы повестки дня.

О том почему лидеры стран ЕС не настолько поддерживают Украину, как нам бы хотелось и об усталости Запада от Украины

«Чувствуется усталость европейских лидеров — это правда. Все-таки у нас другая команда, другой президент, и это новый толчок к тому, чтобы обговаривать эти вопросы, чтобы не было ослабления санкций. На лидеров западных стран давит бизнес. Я понимаю, почему это происходит. Я хотел бы верить в лучшее, но мы должны понимать, что есть такая проблема… «

«Что там будет, какая стратегия этих переговоров, с каким настроением придут за стол переговоров лидеры… Я надеюсь, что они будут на нашей стороне. Я верю, что лидеры европейских стран держатся. Я очень хочу в это верить, а иногда мы верим даже в то, чего не существует».

«Но каким бы ни было давление, решение по поводу каких-то компромиссов, которые будут угрожать в целом настроениям в стране или независимости Украины, я принимать не собираюсь».

О том как можно соединить демократию и свободу с защитой национальной безопасности

«Все у нас свободны, но все должны быть честными и защищать украинские интересы».

О необходимости постановки вопроса освобождения Крыма на международных переговорах

«Пока переговоры с Россией у нас есть только по телефону по поводу возвращения пленных, в Минском формате. О Донбассе, о Крыме там речь не идет. О нормандском формате: мы пока слышим только размышления о будущей дате встречи».

«Мне не очень нравится, что о Крыме даже в Минске никто не говорил. Минск совсем не касается Крыма. Мы должны вернуть вопрос Крыма».

«Я ни разу не слышал ответа западных лидеров. Да, нас все поддерживают, да, санкционные политика — в Германии, во Франции. Но никто не знает, как Крым может вернуться к нам. А мы должны поставить вопрос и услышать ответ от России. За пять лет вопрос Крыма, я думаю, стал не приоритетным. А мне кажется, что это неправильно, потому что все началось с аннексии Крыма».

О перспективах и «красных линиях» в переговорах с Владимиром Путиным

«Если мы не сможем найти диалог, если в нормандском формате я почувствую, что не будет диалога, — дела не будет. Я так и скажу на нормандском формате. Если мы действительно готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну, то мы будем это делать — говорить о формате вывода войск. Если я почувствую, что нет — если там будет говориться о том, что мы не можем контролировать выборы и нашу границу, то я вернусь к вам и мы не будем идти по этому плану и будем искать другой вариант».

О российских пропагандистах

«По поводу российских журналистов — вы же знаете. Ну, они правду о нас показывают? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены нетепло по отношению к независимости Украины, из какой бы страны они ни были. О чем мне с ними говорить. У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории».

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