Топ-5 цитат недели, 27 сентября-3 октября: что прогнозируют и о чем говорят эксперты

UBR.ua собрал самые резонансные и важные высказывания представителей властей и других сфер деятельности, которые наиболее внятно отражают текущую экономическую ситуацию в стране.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко высказался о реакции Украины в отношении их газового договора с РФ. В частности, он выразил обеспокоенность тем, что решение их страны относительно установления договоренностей о поставке газа напрямую из РФ, подтолкнуло украинскую сторону отменить заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Но, по словам Сийярто, Венгрия действовала сугубо в интересах своих граждан – «чтобы в квартирах венгров было тепло зимой». Поэтому он считает, что этот вопрос не имеет отношения к межправительственным и смешанным комиссиям.

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Киевстар стал замешанным в скандале с навязыванием платных услуг и притом на высшем уровне власти страны. Замминистр экономики Украины Игорь Дядюра объявил о том, что мобильный оператор завел его счет в минус за 17 дней, хотя он пополнял его из расчета на месяц.

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Он убежден, что причина в т.н. «контент-услугах», которыми абонент по итогу пользуется без своего согласия. А также подчеркнул, что в таком виде они предоставляться не могут.

«Вы лжецы и разводилы. Мне не жалко сожженных «в тупую» 200 гривен в месяц… вместо иметь +50 грн, имею -160 грн. Это мизерная плата за то, чтобы убедить меня окончательно в том, что в существующем виде контент-услуги предоставляться не могут. И не будут», – заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.

Прививка от гриппа и коронавируса друг друга не заменят. В интервью UBR.ua генеральный менеджер направления вакцин компании «Санофи Пастер» в Украине Рами Мруа рассказал, почему они рекомендуют вакцинироваться от обоих вирусов и через какие действия властей можно повысить мотивацию населения к профилактике заболевания, а также снизить уровень заболеваемости гриппом в сезон.

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«Что касается вакцины от гриппа – сезон приближается, и мы не можем себе позволить иметь две пандемии, и если зимой врачи будут заняты и пациентами с коронавирусом, и гриппом, ситуация будет крайне непростой», – сообщил Рами Мруа.

В Украине проверят мобильные телефоны пользователей на легальность их ввоза в страну. В планах у парламентского комитета цифровой трансформации по глобальной кампании по заполнению автоматизированной информационной системы учета международной сертификации привлечь непосредственно самих абонентов.

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Эксперты предупреждают, что в процессе исполнения данной инициативы могут всплыть «серые» телефоны, которые с большой вероятностью отключат, а пользователи начнут искать выходы.

«Как только дело дойдет до отключений, можно ожидать массовой практики перепрошивки краденных и ввезенных «вчерную» и «всерую» телефонов с использованием IMEI легализованных, то есть разрешенных к использованию устройств», – заметил в беседе с UBR.ua телеком-эксперт Роман Химич.

В Украине приближаются длинные выходные: как будут работать банки

В банке Fozzy Group – «Банк Власный Рахунок» (БВР) клиентов будет сдабривать сдобой. Руководитель проекта Кристина Кармазина в интервью UBR.ua объяснила, почему бэкграунд продуктового ритейла может стать отличной идеей в «банкинге», и как их клиенты за использование тех или иных услуг смогут получать реальные «плюшки», гречневый багет или мороженое.

«Например, когда происходит какой-то «бах» – сбой – мы клиенту даем не просто бонус, а плюшку с сахаром. То есть – реальную здобу, которую можно пойти и купить по промокоду. Если кто-то не использует бесплатные переводы, мы можем спросить: «А за мороженное будете пользоваться?» Или предложить хрустящий гречневый багет…», – делится руководитель проекта БВР Кристина Кармазина.

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