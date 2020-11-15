Топ-5 стран Европы по падению туризма — ЕТС — Минфин

«Сегодня любая стратегия должна сопровождаться устойчивым переходом к экологическим и цифровым реалиям. Инвестиции в европейский туризм означают продвижение силы путешествий, чтобы помочь местным сообществам процветать и сохранить европейский дух и гражданство. Эти изменения также должны сопровождаться благодаря новой политике в области туризма и твердой приверженности на местном, региональном, национальном и европейском уровнях», – сказал исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.

Какие страны вошли в пятерку антилидеров

По данным ЕТС, Черногория пережила второй по величине спад числа туристов за первые восемь месяцев 2020 года. Эксперты связывают такое падение с более высокой зависимостью сектора от иностранных путешественников.

В январе – августе количество туристов, прибывающих в Черногорию, упало на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страна, которая не является членом ЕС, открыта для граждан регионов, включенных в «зеленый список», в который входят также Россия, Украина и Беларусь. Туристы из государств «желтого списка» (в их числе, в частности, Австралия, Израиль, Сербия и США) должны предъявить негативный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну, или положительный тест на антитела.

Количество туристов, прибывших в Румынию из-за рубежа, упало на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Немного меньшее падение было зафиксировано в Турции — на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Страна не входит в ЕС и открыта для иностранных граждан почти со всего мира. Отрицательный результат теста ПЦР по прибытии предъявлять не надо, но пассажиры прибывающих рейсов обязаны быть в масках. Они также должны согласиться на возможный медицинский осмотр и соблюдать требования по ношению масок и другие меры по борьбе с коронавирусом во время пребывания в стране.

В Сербии также произошло резкое падение числа туристов – на 74%.

Наиболее сильно пострадала от пандемии covid-19 туристическая индустрия Кипра. На острове в первые восемь месяцев 2020 года число туристов сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Куда в Европе можно поехать

По данным Всемирной туристской организации, существующей под эгидой ООН, в десятку самых излюбленных туристических целей входят пять европейских государств: Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания. С начала пандемии коронавируса въезд в эти страны по-прежнему сильно ограничен.

Сейчас, во время второй волны пандемии, ситуация в каждой стране и, соответственно, предупреждение о въезде на ее территорию рассматривается отдельно и корректируется, исходя из национальных условий.

Что касается беспрепятственного въезда в Германию, то он разрешен, кроме стран еврозоны, гражданам Австралии, Канады, Новой Зеландии, Таиланда и Уругвая. Ограничения на въезд также могут быть сняты для Китая, Южной Кореи и Японии – но только при условии, что немцам также будет разрешен свободный въезд в эти страны.

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут приехать в ФРГ лишь при наличии веских доводов. Среди них – учеба, профессиональная деятельность в критически важных для экономики Германии областях, лечение в ФРГ, семейные причины (рождение ребенка, свадьба, похороны члена семьи, уход за родственниками).

Франция занимает первое место в мире по числу прибывающих туристов, но продолжает жестко ограничивать правила въезда в страну. На сегодняшний день страна открыта для граждан ЕС и Шенгенской зоны, а также граждан Австралии, Канады, Грузии, Исландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Монако, Швейцарии, Великобритании и Уругвая. Гражданам остальных стран, не входящих в состав Евросоюза, для въезда во Францию также необходимы похожие с ФРГ веские причины — сходные с теми, которые действуют в Германии.

Правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 31 января 2021 года. Въезд в Италию для зарубежных граждан (в том числе, из ряда стран Евросоюза) по-прежнему сильно ограничен. Право беспрепятственного въезда есть только у граждан Сан-Марино и Ватикана. Жители остальных стран ЕС при пересечении итальянской границы должны заполнить форму с указанием личных данных и цели поездки. Гражданам Бельгии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Испании необходимо также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный минимум за 72 часа до въезда в Италию.

Туристам из Австралии, Грузии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая по прибытии в Италию придется добираться до конечного пункта назначения только частным транспортом. При этом они должны обратиться к местным органам здравоохранения с просьбой пройти тест на коронавирус. Въезд для граждан остальных стран в Италию разрешен только в исключительных случаях.

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В список стран, гражданам которых разрешен въезд в Испанию, помимо государств ЕС и Шенгенской зоны, входят Австралия, Канада, Китай, Южная Корея, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. Для граждан из остальных стран мира въезд в Испанию временно ограничен.

Исключения сделаны для ближайших членов семей испанских граждан, приезжающих в Испанию на работу медиков, военнослужащих и членов гуманитарных организаций, исполняющих свои служебные обязанности. Студенты, которые обучаются в Испании или в другой стране Евросоюза и Шенгенской зоны, могут въехать в Испанию за 15 дней до начала семестра – при наличии соответствующей визы и медицинской страховки.

Въезд на территорию Великобритании гражданам из большинства стран разрешен, но они должны пройти 14-дневный карантин. Правительство составило список так называемых туристических коридоров – государств, туристы из которых не должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список регулярно обновляется на официальном сайте правительства Великобритании. Россия, Украина и Белоруссия в него не входят.

Все въезжающие в страну туристы, независимо от гражданства и страны отправления, в течение 48 часов до въезда в Великобританию должны заполнить специальную электронную форму с указанием контактных данных и деталей поездки. Она заполняется на официальном правительственном сайте.

Необходимо отметить, что общенациональные туристические коридоры могут отличаться от списков, действующих в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

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Где в Европе принимают путешественников не из ЕС

Хорватия, являющаяся членом Евросоюза, разрешает въезд также гражданам государств, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону. В аэропорту или при любом другом пересечении границы Хорватии иностранные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до въезда на хорватскую территорию. При отсутствии теста его придется пройти на месте за свой счет и оставаться в самоизоляции до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат.

Ирландия, также входящая в состав ЕС, открыта для большинства путешественников со всего мира. Однако граждане стран, не входящих в постоянно обновляемый правительством страны «зеленый список», по прибытии в Ирландию должны пройти 14-дневную изоляцию. Они также обязаны заполнить форму с указанием контактных данных и деталей поездки – онлайн или в аэропорту.

Член ЕС Мальта разрешает въезжать на свою территорию гражданам всех стран без предъявления негативного результата ПЦР-теста или прохождения карантина – при условии, что они прибыли из страны, включенной мальтийскими властями в список безопасных государств, и предварительно провели там не менее 14 дней.

Швейцария разрешает въезд на территорию гражданам большинства стран при соблюдении ими 10-дневного карантина. Наличие отрицательного результата ПЦР-теста от самоизоляции не освобождает. Соблюдать карантин можно как в гостинице, так и дома. За его нарушение и невыполнение мер санитарной безопасности (социального дистанцирования, масочного режима) может быть выписан штраф до €9,2 тыс.

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