Топ-5 событий недели: КамАЗ создаст альянс, «Роснефть» увеличила прибыль :: Новости :: РБК Quote

Топ-5 событий недели: КамАЗ создаст альянс, «Роснефть» увеличила прибыль

Каждую неделю РБК Quote отбирает пять важных событий, за которыми следили инвесторы. Вот что заметного произошло за прошедшие пять рабочих дней

Фото: КамАЗ-мастер

КамАЗ и Sollers решили объединиться

В прошедшие дни акции КамАЗа оказались в списке лидеров роста. Если на прошлой неделе котировки автопроизводителя держались в диапазоне ₽67–68, то в минувший понедельник их подтолкнула вверх новость о планах по созданию альянса с российской автомобилестроительной компанией Sollers. Один из рассматриваемых сторонами вариантов расширения сотрудничества предполагает объединение бизнесов.

Интерес Sollers к КамАЗу связан с возможностью расширить рыночные ниши, у КамАЗа в свою очередь есть желание выпускать LCV (легковесные грузовые автомобили), а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Поскольку две компании не являются конкурентами, но при этом занимают хорошие позиции в автосекторе, альянс сулит выгоду обеим.

В понедельник акции КамАЗа взлетели на 16,5% — выше ₽78. Позже рост замедлился, но тем не менее оценка бумаг производителя грузовиков осталась выше $72.

«Газпром» начал добывать газ в Северном море

В четверг «Газпром» начал добычу газа в Северном море в рамках совместного проекта с Wintershall Noordzee B.V. Об этом сообщила пресс-служба немецкой газовой компании.

Акции «Газпрома» на фоне новости завершили торговую сессию четверга ростом на 1,1%. Этот проект важен для «Газпрома» как с имиджевой, так и с технологической точки зрения, процитировали «Ведомости» аналитика Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова. Имиджевая заключается в том, что «Газпром» будет работать с одним из своих важнейших германских партнеров в традиционном и престижном европейском регионе нефтегазодобычи; техническая сводится к тому, что работа на морских газовых месторождениях — это обкатка существующих и освоение новых технологий, которых может не хватать «Газпрому», учитывая «континентальный» характер компании, объяснил Капитонов.

Каковы запасы месторождения, представители Wintershall и «Газпрома» не прокомментировали.

В Apple снизили прогноз по прибыли

Apple объявила, что вспышка коронавируса в Китае негативно отразится на ее доходах и она не сможет выполнить план по выручке. Руководство компании не представило обновленные прогнозы, но успокоило инвесторов, что снижение не продолжится долго. Ранее компания прогнозировала, что выручка в текущем квартале составит $63–67 млрд.

Ожидаемое падение доходов связано с сокращением спроса на продукцию компании в КНР — одном из крупнейших рынков для Apple. В других регионах «спрос потребителей по всем категориям продуктов и услуг был высоким и соответствовал ожиданиям». Как заявили в Apple, мировые поставки iPhone из-за сложностей в работе предприятий — поставщиков Apple в Китае — будут ограничены, но временно.

«Роснефть» пообещала щедрые дивиденды

На этой неделе «Роснефть» отчиталась перед инвесторами о финансовых и производственных результатах за 2019 год. Отчетность компании показала рост чистой прибыли на 29%, выручки — на 5,3%. В комментарии к отчетности сказано, что сильные результаты за второе полугодие позволят увеличить дивиденды темпами быстрее ожидаемых. За этот период чистая прибыль выросла более чем в два раза, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, и это позволит обеспечить дивидендную доходность около 8% к средней цене акции в 2019 году.

По расчетам РБК Quote, за второе полугодие дивиденды составят ₽18,06. Консенсус-прогноз сервиса Refinitiv дает целевую стоимость акций на уровне ₽530 — это почти на 15% выше нынешней стоимости. Консенсус дан на основании прогнозов девяти аналитиков. Восемь из них дают по «Роснефти» рекомендацию «покупать» или «активно покупать», один — «держать».

Бренд Victoria’s Secret выставили на продажу

Компания L Brands решила продать контрольную часть акций проблемного бренда Victoria’s Secret. Об этом решение стало известно в четверг. L Brands продаст 55% акций за $525 млн фирме Sycamore Partners. На этой новости котировки L Brands потеряли около 12%, но затем полностью восстановились.

Бренд Victoria’s Secret был одним из самых успешных приобретений управляющего L Brands Лесли Векснера, решившего купить сеть женского белья в 1982 году и сделавшего из нее суперпопулярный бренд. Но с тех пор компания сдала свои позиции — потребительские предпочтения изменились, а Victoria’s Secret не смогла перестроиться. В результате на первое место вышли конкуренты компании, которые больше сосредоточены на комфорте и бодипозитиве.

Ожидается, что сделка по продаже будет закрыта во втором квартале 2020 года.

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Автор:

Андрей Сафронов.

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