ТОП-5 секс-скандалов в украинской политике [фото]



Александр Горган — ord-ua.info





«КП в Украине» вспомнила, как народные депутаты и чиновники попадали в скандалы с «клубничкой».



Не подумал, болтнул лишнего – попал в громкий скандал с сексуальным шлейфом. Во время празднования Дня города в Вышгороде председатель Киевской ОГА Александр Горган признался в желании интима с заместителем председателя Вышгородской райгосадминистрации Мариной Мельник.









Марина Мельник — Соцсети





— Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации, и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместитель и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев — это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили, и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах, — сказал Горган во время выступления со сцены. Затем чиновник в комментарии «КП в Украине» сознался, что очень сожалеет такому своему «откровению».



— Если меня будут спрашивать о том, какую ошибку я сделал в своей жизни, то теперь у меня есть что сказать без единых раздумий. Конечно, это была шутка, абсолютно не к месту, необдуманная и неудачная, — признался Горган.



«КП в Украине» вспомнила, в какие сексуальные скандалы попадали украинские политики.







Внебрачный полет во Францию с мисс-Украина



В 2008 году в скандал попал министр транспорта Николай Рудьковский. Его уличили в том, что он бюджетные деньги нанимал чартер для полета в Париж. Его спутницей была Мисс Украина-Вселенная Александры Николаенко. На то время он был «глубоко» женат на бывшей Мисс Киев. Адюльтер министра долго обсуждался в СМИ. Около года расследовался и «коррупционный» момент этой истории. Все закончилось тем, что уголовное дело закрыли (сторона обвинения отказалась от обвинений), Рудковский лишился должности, но сохранил семью, а Николаенко вышла замуж за емериканского миллиардера – друга нынешнего президента США Дональда Трампа Фила Раффина.









Николай Рудьковский и Александра Николаенко — tabloid.pravda.com.ua









«Педофильское дело» соратников Тимошенко



В 2009 году разгорелся громкий секс-скандал с участием сразу троих народных депутатов: Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана. Соратников Юлии Тимошенко обвинили в развращении детей в крымском лагере «Артек». Некая Елена Полюхович публично заявила о том, что директор лагеря Борис Новожилов и трое парламентариев насиловали ее двоих сыновей, которые отдыхали в «Артеке». Несколько месяцев СМИ активно освещали детали скандала, ход расследования по этому делу. Спустя полгода резонанс секс-скандала спал, дело «заторомозили», а потом и вовсе закрыли. Парламентарии продолжили политическую деятельность.









Борис Новожилов — noviny.su









Молодая любовница немолодого коммуниста



В этом же, 2009 году, в лав-историю попал и лидер КПУ Петр Симоненко. Его супруга (уже бывшая) Светлана в эфире одного из украинских каналов в подробностях рассказала о супружеской измене Петра Симоненко. Оказалось, что главный коммунист страны не устоял перед молодой журналисткой Оксаной Ващенко. После 35-лет брака развелся и повел под венец Ващенко. Журналистка родила коммунисту троих детей.









Петр Симоненко и Оксана Ващенко — for-ua.com









Поездка на Мальдивы отобрала депутатский мандат



В 2015 году фигурантом секс-скандала стал представитель «Самопомочи» Андрей Мирошник. Фотокорреспондент Богдан Бортаков зафиксировал в Веровной Раде переписку Мирошника. В ней он обсуждал турпоездку на Мальдивы стоимостью более 10 тыс. евро. Депутат писал СМС-сообщения женщине по имени Оля, хотя его жену зовут Инна. Мирошник увиливал и утверждал, что «Оля» — не любовница. Но итогом этой истории стало – добровольный отказ парламентария от депутатского мандата и развод с супругой Инной.









Андрей Мирошник и скандальная переписка — Украинские новости









Интимная переписка с «роднюлей»



В мае 2017 года на интимной переписке в Верховной Раде попался народный депутат Сергей Шахов. Журналисты уличили, что парламентарий отровенно переписывался по телефону с женщиной по имени Диана. Девушка называла политика «роднюлей» и благодарила за перечисленные деньги, затем присылала интимные фото. Потом народный депутат долго объяснялся и уверял журналистов, что переписывался не с любовницей. По его словам, смс ему писала 16-летняя Диана – дочь друга, которому он помогает финансово.









Сергей Шахов — lugansk1.info











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