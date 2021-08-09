Топ-100 самых дорогих брендов Украины: Rozetka оценили в $311 млн

09 Августа, 2021,

13:20

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Портал InVenture опубликовал топ-100 самых дорогих брендов и ТМ Украины по итогам 2020 года. Рейтинг составлен на основе расчетов исследовательской компании MPP Consulting. В тройку лидеров вошли «Нова пошта» и Rozetka.

AIN.UA выбрал компании из областей логистика, электронная коммерция, финансовые услуги и телекоммуникации.

2 место — «Нова пошта». Оценка в 2020 году — $337 млн (+8,71% c 2019 года)

3 место — Rozetka. Оценка в 2020 году — $302 млн (+2,98% с 2019 года)

6 место — «ПриватБанк». Оценка в 2020 году — $226 млн (-24,41% с 2019 года)

15 место — «Киевстар». Оценка в 2020 году — $134 млн (-4,96% с 2019 года)

18 место — Lifecell. Оценка в 2020 году — $108 млн (+8% с 2019 года)

30 место — Citrus. Оценка в 2020 году — $62 млн (-4,62% с 2019 года)

34 место — «Фокстрот». Оценка в 2020 году — $50 млн (+5,26% с 2019 года)

39 место — «Алло». Оценка в 2020 году — $38,5 млн (-5,64% с 2019 года)

44 место — Comfy. Оценка в 2020 году — $31,7 млн (+44,09% с 2019 года)

52 место — Meest. Оценка в 2020 году — $24 млн (+5,26% с 2019 года)

68 место — Prom.ua. Оценка в 2020 году — $16,5 млн (+16,2% с 2019 года)

В 2020 году в рейтинг не вошел ни один IT-бренд. Примечательно, что в 2019 году в него впервые вошел Grammarly и занял сразу 12 место со стоимостью $150 млн, однако в этом году он исчез из топ-100.