Топ-100 самых богатых украинцев: Ахметов владеет третью состояния всех участников рейтинга

Сто самых богатых украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны, а в 2018 году темп прироста их состояний только увеличился – с +33 % в прошлом году до 43 % в этом. Теперь сотня богатейших соотечественников сконцентрировала в своих руках $ 37,5 млрд, что составляет половину всего госдолга страны, отмечает «Новое Время», которое совместно с инвесткомпанией Dragon Capital опубликовало уже традиционный рейтинг Топ-100 самых богатых украинцев. И это на фоне того, что Украина по показателям благополучия занимает 123 место в мире из 140 стран мира.

Росту активов самых богатых украинцев способствовал рост потребления на биржах сырья металлургической и железорудной продукции. А это сразу семь человек из числа тех десяти, которые заняли первые места в рейтинге Топ-100, контролируют активы, производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью.

Больше всех воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов, который в очередной раз возглавил рейтинг самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние за год выросло сразу на 76 %. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ стал богаче на $ 5,3 млрд. Таким образом Ринат Ахметов владеет третью всего состояния топ-100 богатейших украинцев. А еще оно в 284 раза больше, чем у бизнесмена, находящегося на последнем месте в топ-100.

Неплохо выросло состояние членов приватгруппы – Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Алексея Мартынова. В конце 2016 года они потеряли свой наиболее публичный актив –Приватбанк, но благодаря своему ферросплавному бизнесу сумели восстановить свои позиции.

В 2018 году выиграли и те участники Топ-100, кто имеет нефтегазовые активы, ведь цены на энергоносители в мире также пошли в рост. Среди них выделяется Николай Злочевский, бывший глава Минприроды времен Виктора Януковича, который на этом посту контролировал как раз украинские недра. Теперь он владеет крупнейшей частной нефтегазовой компанией страны – Burisma. Да еще и приобрел у другого бывшего друга Януковича Юрия Иванющенко несколько газодобывающих компаний. Так Злочевский оказался 11-м месте рейтинга, а его активы выросли до $ 636 млн.

В то же время в список попали семь новых фигурантов.Самый состоятельный из них так называемый неформальный хозяин Одессы Владимир Галантерник. Он непубличная личность, живет в Великобритании, но через цепочку различных фирм контролирует ряд самых прибыльных активов родного приморского города. Так, по данным одесских активистов, Галантернику подвластен знаменитый рынок Привоз, а также зона отдыха Аркадия-Сити и ряд строительных компаний. В рейтинге-2018 новичок сразу же взобрался на 30‑е место со $ 155 млн.

В рейтинг богатейших впервые также попали семья Габович и братья Супруненко. Основные активы этих финансово-родственных структур – недвижимость в центре Киева. Аналитики Dragon Capital оценили их состояния в $ 49 млн (Габовичи) и $ 48 млн (Супруненко), что позволило им занять 94‑е и 97-е места в топ-100 самых богатых.

В рейтинге впервые оказались и два столичных застройщика – Максим Микитась и Владимир Зубик. Первый – в качестве совладельца компании Укрбуд, второй – компании Интергал-буд. Обе фирмы входят в число лидеров столичного рынка и с начала 2017 года в ввели в эксплуатацию столице и области 36 тыс. квартир.

Еще одна пара новичков– Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, капиталы каждого из которых Dragon Capital оценил в $ 102 млн. Бизнесмены отличаются от подавляющего большинства участников рейтинга тем, что создали свое предприятие с нуля и без участия в приватизационных конкурсах.

По данным аналитиков, активы самых богатых людей Украины будут продолжать расти, поскольку мировая экономика растет, потребляя все больше сырья, в том числе и милых сердцу и кошельку украинских миллиардеров металлов.

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Напомним, что в прошлом году рейтинг самых влиятельных украинцев от журнала «Фокус» возглавил президент Петр Прошенко. Также в первую десятку списка вошли экс-премьер Арсений Яценюк, действующий премьер Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, глава администрации Игорь Райнин, мэр Киева Виталий Кличко, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, бизнесмены Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.





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