ТОП-100 налогоплательщиков Украины. Обнародован рейтинг

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Государственная фискальная служба обнародовала ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков по состоянию на начало 2018 года.

Компаниями, которые вошли в первую сотню налогоплательщиков, в бюджеты всех уровней уплачено 639,2 млрд грн — это 44% всех уплаченных налогов в Украине. Об этом сообщает издание «Вестник. Рейтинг».

По данным Государственной фискальной службы, в пятерку лидеров вошли ОАО «Укргаздобыча», ЗАО «А/Т Табачная компания« В.А.Т.-Прилуки», ЗАО« Филип Моррис», ОАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ПАО «Укрнафта».

Впервые приведены данные по возмещению налога на добавленную стоимость. Так, компаниям из ТОП-100 возмещено почти 4 млрд грн.

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Анализ структур налоговых платежей предприятий ТОП-100 свидетельствует о том, что наибольшее количество крупных налогоплательщиков — среди предприятий перерабатывающей (24 предприятия) и добывающей промышленности (17 предприятий). А это значит, что экономика Украины на сегодня в основном основывается на добыче и переработке природных ресурсов (в частности, полезных ископаемых). Фактически пребывания на индустриальной стадии развития общества не способствует движению вперед информационных технологий и превалированию в экономике последних технологических укладов. В такой ситуации задача государства заключается в стимулировании развития информационных сфер экономики путем введения налоговых льгот в соответствующих высокотехнологичных сферах производства и создания специальных налоговых режимов для компаний, основным видом деятельности которых является информационное и нанотехнологической производство.

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