Топ-10 трендов и прогнозов на 2021

Что ждет мир в 2021 году. Фото: Pixabay

Те, кто с нетерпением ждал завершения 2020 года, могут с облегчением выдохнуть. Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь — и мир кардинально изменился. Но расслабляться еще рано. Год после «короны» может оказаться еще коварнее, нежели предыдущий.

выяснило, какие знаковые события, нововведения и изменения ждут мир к концу 2021 года.

1

Ярмарка вакцин и борьба за выживание

Несмотря на начало массовой вакцинации говорить о завершении пандемии и коронакризиса еще рано. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус заявлял, что богатые страны закупили большинство вакцин против COVID-19. Как следствие, жители бедных стран смогут получить «спасительные препараты» значительно позже и в меньшем количестве.

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Проблему планируют решить с помощью COVAX — мировой инициативы по иммунизации против COVID-19 и преодолению острой фазы пандемии. Благодаря COVAX государства с низким уровнем доходов, которые не в состоянии самостоятельно заплатить за вакцину, смогут получить ее бесплатно.

2

Жить будет: мировая экономика начнет постепенно расти

Международная торговая палата опубликовала исследование, которое показало, что выборочная вакцинация приведет к экономическим убыткам по всему миру — от $1,5 трлн до $9,2 трлн. Мировая экономика настолько взаимосвязана, что из-за больших очагов распространения COVID-19 в развивающихся странах и странах третьего мира половину этих потерь понесут именно государства с высоким уровнем доходов.

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Несмотря на это Международный валютный фонд (МВФ) достаточно оптимистично оценивает перспективы восстановления экономики в 2021 году, прогнозируя, что мировая экономика вырастет на 5,5% в 2021-м и на 4,2% в 2022 году.

3

Доллар станет еще дешевле

Ослабление американской валюты началось еще в марте прошлого года. С тех пор и до конца 2020-го доллар подешевел по отношению к корзине из шести основных мировых валют (евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона и швейцарский франк) более чем на 12%.

По данным Bloomberg, американская транснациональная банковская и финансовая корпорация Citigroup прогнозирует обесценивание доллара еще на 20% в течение 2021 года.

Однако вопреки ожиданиям снижение долларовой популярности не слишком поспособствует укреплению гривны. Для Украины обесценивание доллара может положительно сказаться на внешней торговле (за счет укрепления евро) и повышении заинтересованности потенциальных инвесторов, которые будут искать альтернативные рынки.

4

Растущие рынки усилят свои позиции в мире

Исходя из благоприятной динамики борьбы против COVID-19, экономики многих развивающихся стран показали положительный годовой прирост. По мнению экономистов Morgan Stanley, эта тенденция продолжится и в 2021 году.

Кроме того, на развитие растущих рынков положительно повлияет ослабление позиций США на мировом рынке, рост дефицита текущего платежного баланса Штатов, снижение процентных ставок и нестабильность доллара.

5

Появятся паспорта вакцинации

Начало массовой вакцинации против COVID-19 вызвало дискуссии о необходимости введения так называемых «паспортов вакцинации». Как они будут выглядеть, еще неизвестно: то ли специальное приложение в смартфоне, то ли удостоверение, то ли электронная справка или ID-карта.

Ведутся споры и о том, стоит ли предоставить больше возможностей и свободы передвижения тем, кто уже вакцинировался. Вряд ли правительства полностью откажут во въезде людям без паспортов вакцинации, однако, вероятно, они будут устанавливать дополнительные условия вроде негативного теста на COVID-19 или принудительной обсервации.

6

Борьба с монополиями

В 2020 году Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, обвинив соцсеть в монополизации рынка и антиконкурентном поведении.

Эксперты не сомневаются в том, что ответная реакция все же будет и Facebook, вероятно, пойдет на уступки. Среди наиболее распространенных прогнозов — империя расколется, а Цукерберг продаст Instagram и WhatsАpp. Еще один вариант — компания будет активно искать другие пути для урегулирования ситуации и менять методы ведения бизнеса.

7

«Дистанционка» станет трендом будущего

Эксперимент с дистанционной работой увенчался успехом. Даже те компании, которые в начале пандемии не представляли, как можно работать из дома, адаптировались и успешно вели бизнес в онлайн-формате.

Теперь, когда COVID-19 доказал человечеству, что работать дистанционно не только реально, но и эффективно, компаниям будет трудно полностью вернуться к работе в режиме офлайн. Ожидается, что в 2021 году миллионы компаний по всему миру полностью откажутся от офисов. Такие решения впоследствии перевернут наши представления о бизнесе и культуре.

8

Уик-энд в Париже (или там, где душе угодно)

Для любителей путешествий 2020 год оказался провальным, однако 2021-й обещает вернуть возможность понежиться на белоснежном песке где-то в Майами или выпить кофе в Братиславе.

По версии Quartz, среди новых трендов — краткосрочные путешествия, уик-энды и внутренний туризм. Маловероятно, что в этом году будет много желающих посетить популярные туристические места, где обычно скапливаются огромные толпы народа. Поэтому постпандемические путешествия могут стать толчком для развития новых, неизвестных широкой публике туристических мест. Кроме того, по мнению экспертов, место TripAdvizor при планировании путешествий теперь займет Facebook.

9

Сдвиг на «климатическом фронте»

В ноябре 2021 года в Глазго состоится Конференция ООН по изменению климата. Мероприятие должно было пройти осенью прошлого года, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Карантин притормозил деятельность человечества, из-за чего вредное воздействие на окружающую среду существенно уменьшилось. По данным исследования, опубликованного в международном журнале Earth System Science Data, в 2020 году зафиксировано наибольшее сокращение выбросов углекислого газа со времен Второй мировой войны. Это дает надежду, что 2021-й продолжит тенденцию к сохранению окружающей среды.

10

Выборы в Европе, Олимпийские игры в Токио и Евро-2020

Национальные выборы в 2021 году охватят треть населения Европейского союза. Например, в сентябре 2021 года состоятся парламентские выборы в Германии, в которых канцлер ФРГ Ангела Меркель принимать участия не будет. А потенциальное переизбрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте может сделать его вторым по продолжительности деятельности лидером в Европе после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Летом 2021 года состоится Евро-2020. Чемпионат пройдет в 12 различных городах 12 стран Европы. Однако организаторы вряд ли допустят иностранных зрителей на матчи группового этапа. Скорее всего, присутствовать смогут только болельщики из стран, в которых и проведут встречи.

Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в прошлом году, но из-за карантина перенесены на 2021-й, пройдут с 23 июля по 8 августа. Во время Олимпиады планируют разыграть 339 комплектов наград.



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