ТОП-10 событий украинского финтеха в 2019 году

Чем 2019 год запомнится игрокам на рынке финтеха и пользователям?

Фото: economictimes.com

1. Украина вошла в ТОП-5 стран по количеству бесконтактных платежей.

После прихода в Украину Google Pay и Apple Pay в 2017-2018 годах популярность бесконтактных платежей в стране выросла еще больше. В целом технология оплаты в одно касание доступна украинцам с конца 2011 года. А в 2019-м стало известно, что Украина вошла в ТОП-5 стран мира по количеству бесконтактных платежей. Согласно официальным данным НБУ, треть безналичных расчетов платежными картами в POS-терминалах происходит бесконтактно. А доля терминалов, поддерживающих contactless, превысила 90% в 2019 году.

Все чаще пользователи отказываются не только от наличных, но и от пластиковых карт. И предпочитают расплачиваться с помощью своего смартфона. Удобство, безопасность, скорость таких расчетов будут способствовать росту бесконтактных платежей и в 2020.

2. Обновленное регулирование.

Речь идет, в первую очередь, о принятом осенью этого года законе «о сплите». Его цель — привести регулирование небанковского рынка в соответствие с европейскими стандартами, обеспечить прозрачность финансовых компаний, повысить защиту потребителей финансовых услуг и стимулировать приход на небанковский финансовый рынок новых игроков, в том числе иностранных. Закон предусматривает переходный период до 30 июня 2020 года, в течение которого будет происходить передача функций от Нацкомфинуслуг к НБУ и НКЦФБР. Уже с 1 июля функцию регулирования рынков финансовых услуг будет выполнять Национальный банк. Подробнее о законе — здесь.

12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтение закон о «сплите». Фото: bank.gov.ua

Также в этом году Нацбанк продолжил работу над обновленным платежным законодательством, в котором будут реализованы нормы европейской директивы PSD2, в частности концепция Open Banking, для усиления конкуренции, защиты прав пользователей платежных услуг и внедрения новых технологий. Благодаря обновлению правил игры на рынке платежей регулятор надеется стимулировать развитие новых инновационных платежных продуктов. Ожидается, что в 2020 проект закона о платежных услугах будет доработан и подан на рассмотрение в парламент.

Кроме того, в ноябре в Верховную Раду был подан законопроект о легализации криптовалют в Украине. В нем, в частности, прописано, что облагать налогом необходимо прибыль от операций с криптоактивами.

3. Запуск технологии оплаты лицом.

В этом году украинские пользователи получили возможность оплачивать покупки с помощью технологии распознавания лиц. В сентябре крупнейший украинский госбанк ПриватБанк при поддержке Visa представил новую технологию оплаты FacePay. Теперь процедура оплаты может выглядеть так: в приложении Приват24 активируете оплату FacePay24, делаете селфи прямо в приложении, привязываете к изображению карту Visa. После этого на кассе в магазине можно оплатить покупки, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Пока инновацию поддерживают несколько магазинов в Днепре, а также тестирование сервиса запустили в одном из магазинов сети супермаркетов Велыка Кишеня в Киеве.

В этом году ПриватБанк представил новую технологию оплаты лицом FacePay. Фото: www.dsnews.ua

Не можем не вспомнить и о запуске KastaID, в основе которого также лежит технология распознавания лиц. Крупный ритейлер Kasta еще весной этого года при поддержке Visa и ПриватБанка запустил решение, позволяющее клиентам расплачиваться за товары с помощью системы распознавания лица. В точках выдачи товара программа «узнает» покупателя и только после этого списывает нужную сумму с его банковского счета.

4. Расцвет необанков.

Эксперты уверены, что активное развитие необанков, которое началось в этом году, станет одним из основных трендов в 2020. Первый украинский мобильный банк Monobank, запущенный в 2017 году, был признан в 2019 самым быстрорастущим необанком в мире. На сегодняшний день количество его клиентов превышает 1 млн 600 тыс человек. Также в этом году было запущено еще два необанка в тестовом режиме — Sportbank и todobank. В конце сентября британская компания Revolut заявила о планах в 2020 году запуститься в Украине. Ну что же, ждем бума необанков в следующем году — клиенты от этого только выиграют.

5. Безналичные чаевые.

Весной Mastercard совместно с сервисом iPay.ua реализовали новый сервис для безналичной оплаты чаевых в украинских ресторанах. Первой сетью ресторанов, поддержавших новую услугу, стала «Сушия». Преимуществами безналичных чаевых является возможность официанту получать вознаграждение непосредственно на любую из своих карт. А руководству заведения сервис позволяет мониторить все чаевые, распределять их справедливо, учитывая поваров и другой персонал, вводить мотивационные программы и т. д.

Украинские рестораны разрешили оплачивать чаевые картой. Фото: Mastercard

6. Переводы в самом популярном мессенджере.

Около 97% пользователей смартфонов в Украине установили приложение Viber и используют его. В этом году для их удобства Viber при поддержке Mastercard, NeoPay и Edenlab запустил сервис денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно в чате. Для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя — достаточно, чтобы получатель был среди контактов в Viber или знать его номер телефона. Украина стала второй страной в мире, где доступен сервис Moneytou (после Венгрии). Также Viber анонсировал запуск ряда других сервисов в приложении в 2020 году.

7. Смартфон становится терминалом для торговцев.

В этом году Visa совместно с Ощадбанком представили революционную технологию Tap to phone, которая превращает любой смартфон в терминал и упрощает прием платежей для малого и среднего бизнеса. Это один из первых запусков подобной технологии в мире и первый в регионе Восточная Европа и СНГ. Чтобы принимать оплату с карты или мобильного кошелька покупателя, торговцу достаточно иметь смартфон на базе Android (вскоре обещают запуск и для iOS) с поддержкой NFC, и установленное на нем специальное мобильное приложение. Процесс выглядит легко и просто: продавец вводит на экране смартфона сумму к оплате, а покупатель прислоняет свою карту к задней стенке телефона торговца.

По мнению компании Visa, у технологии Tap to phone — огромный потенциал. Она сможет увеличить рынок cashless в разы.

В этом году Visa совместно с Ощадбанком представили революционную технологию Tap to phone, которая превращает любой смартфон в терминал

8. Популяризация QR-платежей.

В некоторых странах (в частности — в азиатских) платежи по QR-кодам взлетели в последние годы и стали незаменимой частью повседневной жизни пользователей. В Европе QR-платежи не смогли заполучить такую популярность. Многие эксперты говорят о том, что QR в Украине может стать нишевой технологией и предоставить ряд преимуществ торговцам и покупателям.

В 2019 году Visa совместно с Альфа-Банком запустили в тестовом режиме еще один платежный инструмент, упрощающий прием платежей. Процесс оплаты с помощью технологии Visa QR payment занимает всего несколько секунд. Продавец создает QR-код, а покупатель сканирует его для оплаты любой картой.

Кроме того, в этом году Национальный банк Украины разработал проект правил использования QR-кода для перевода денег. Они определяют единые принципы использования QR-кода для безналичных расчетов и требования к реквизитам QR-кода. Сейчас проект находится на стадии обсуждения.

9. MDES for Merchants.

Эксперты говорят о том, что электронная коммерция также нуждается в инновационных решениях, улучшающих клиентский опыт. Осенью 2019 одним из таких решений стала платформа MDES for Merchants, запущенная компанией Mastercard в партнерстве с ПриватБанком и сервисом LiqPay. Она позволяет онлайн-торговцам сохранять токены вместо карточных данных своих клиентов, тем самым повысив уровень защиты онлайн-транзакций. То есть, клиенты, которые приобретают товары и услуги на сайтах компаний, больше не должны будут вводить реквизиты своей карты при каждой оплате. Ее заменит специальный шифр (токен), который можно безопасно хранить онлайн. Первыми к проекту присоединились MEGOGO.NET, OLL.TV, AUTOLUX и Приват24.

10. В банкомат — без карт.

В конце этого года государственный Ощадбанк внедрил новый функционал на своих банкоматах для карт с бесконтактным модулем. Теперь для просмотра баланса или выдачи наличных необходимо просто приложить карту к бесконтактному модулю банкомата, а не вставлять ее, после чего ввести ПИН-код. Ощадбанк планирует в ближайшее время внедрить новые функции в свыше 200 банкоматах. Функция обслуживания карт с бесконтактным модулем поможет клиентам совершать операции намного быстрее и не забывать карты в банкоматах.

Ну что же, если банкоматы все еще остаются частью нашей жизни, то по крайней мере они трансформируются в более инновационные устройства.

Ждем с нетерпением 2020 год и надеемся, что он принесет много новых событий и новостей в мире финтеха! С наступающими праздниками!

Источник: psm7.com

Источник