Топ 10 авто с пробегом 2018. Рейтинг Украины / Новости Житомира / Экономика — Журнал Житомир

Из всех марок машин в 2018 году украинские водители чаще всего приобретали жигули с пробегом. Доля покупок составила 21% от всех автомобильных сделок — сообщила «Журналу Житомира» аналитическая служба OLX.

По данным платформы, наиболее покупаемой моделью стала ВАЗ 2101. Отечественный запорожец сдал позиции и по итогам года вышел в топ 10. В первом полугодии он входил в пятерку.

За 2018 год только на OLX приобрели почти 1 000 000 автомобилей. При этом 21% всех покупок на вторичном рынке пришлось на ВАЗ. Волжские легковушки удержали лидерство и в прошлом году. В 2 раза реже украинские водители покупали Volkswagen. Несмотря на это, он оказался вторым по количеству продаж. В тройку вошел Opel. А в пятерку — Renault и Mercedes-Benz.

По итогам совершенных покупок, 3,6% сделок состоялось с новыми владельцами ЗАЗ. С таким показателем отечественный “железный конь” ворвался последним в топ-10 авто с пробегом. В начале 2018 года ЗАЗ был в пятерке — украинцы покупали запорожцы в 1,5 раза чаще.



Топ 10 марок автомобилей с пробегом 2018

ВАЗ — 21%

Volkswagen — 9%

Opel — 7%

Renault — 5%

Mercedes-Benz — 4,5%

Ford — 4,3%

Daewoo — 4,29%

BMW — 4,2%

Audi — 4%

ЗАЗ — 3,6%

Самой покупаемой моделью стал классический жигуль ВАЗ 2101. Средняя цена легковушки с пробегом на OLX составила $556. Из лидерской десятки моделей — это наиболее бюджетная машина. На втором месте и по цене, и по продажам ВАЗ Шестерка. А в тройке Daewoo Lanos. В прошлом году лидерская тройка оставалась такой же.

В первом полугодии в десятке самых покупаемых машин на вторичном рынке также была Девятка. В 2018 в конце топ-10 оказалась Audi A6. Также украинцы стали часто покупать компактный семейный вариант Skoda Octavia. Из всех машин с пробегом в десятке он обходился дороже всего.



Топ 10 моделей автомобилей с пробегом 2018

ВАЗ 2101 — 3%

ВАЗ 2106 — 2,9%

Daewoo Lanos — 2,4%

Opel Vectra — 2,2%

Volkswagen Golf — 2,1%

ВАЗ 2107 — 1,7%

BMW 5-series — 1,68%

Skoda Octavia — 1,67%

Audi A6 — 1,66%

BMW 3-series — 1,6%

Составлен рейтинг авто с пробегом 2018: «Жигули» на первом месте

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