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Топ 10 авто с пробегом 2018. Рейтинг Украины / Новости Житомира / Экономика — Журнал Житомир

Экономика Украины 10 Дек 2018
Топ 10 авто с пробегом 2018. Рейтинг Украины / Новости Житомира / Экономика — Журнал Житомир
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Из всех марок машин в 2018 году украинские водители чаще всего приобретали жигули с пробегом. Доля покупок составила 21% от всех автомобильных сделок — сообщила «Журналу Житомира» аналитическая служба OLX.

По данным платформы, наиболее покупаемой моделью стала ВАЗ 2101. Отечественный запорожец сдал позиции и по итогам года вышел в топ 10. В первом полугодии он входил в пятерку.

За 2018 год только на OLX приобрели почти 1 000 000 автомобилей. При этом 21% всех покупок на вторичном рынке пришлось на ВАЗ. Волжские легковушки удержали лидерство и в прошлом году. В 2 раза реже украинские водители покупали Volkswagen. Несмотря на это, он оказался вторым по количеству продаж. В тройку вошел Opel. А в пятерку — Renault и Mercedes-Benz.

По итогам совершенных покупок, 3,6% сделок состоялось с новыми владельцами ЗАЗ. С таким показателем отечественный “железный конь” ворвался последним в топ-10 авто с пробегом. В начале 2018 года ЗАЗ был в пятерке — украинцы покупали запорожцы в 1,5 раза чаще.
 

Топ 10 марок автомобилей с пробегом 2018

  • ВАЗ — 21%
  • Volkswagen — 9%
  • Opel — 7%
  • Renault — 5%
  • Mercedes-Benz — 4,5%
  • Ford — 4,3%
  • Daewoo — 4,29%
  • BMW — 4,2%
  • Audi — 4%
  • ЗАЗ — 3,6%

Самой покупаемой моделью стал классический жигуль ВАЗ 2101. Средняя цена легковушки с пробегом на OLX составила $556. Из лидерской десятки моделей — это наиболее бюджетная машина. На втором месте и по цене, и по продажам ВАЗ Шестерка. А в тройке Daewoo Lanos. В прошлом году лидерская тройка оставалась такой же.

В первом полугодии в десятке самых покупаемых машин на вторичном рынке также была Девятка. В 2018 в конце топ-10 оказалась Audi A6. Также украинцы стали часто покупать компактный семейный вариант Skoda Octavia. Из всех машин с пробегом в десятке он обходился дороже всего.
 

Топ 10 моделей автомобилей с пробегом 2018

  • ВАЗ 2101 — 3%
  • ВАЗ 2106 — 2,9%
  • Daewoo Lanos — 2,4%
  • Opel Vectra — 2,2%
  • Volkswagen Golf — 2,1%
  • ВАЗ 2107 — 1,7%
  • BMW 5-series — 1,68%
  • Skoda Octavia — 1,67%
  • Audi A6 — 1,66%
  • BMW 3-series — 1,6%

Составлен рейтинг авто с пробегом 2018: «Жигули» на первом месте

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