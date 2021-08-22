Тони Блэр связал вывод войск из Афганистана с «глупым лозунгом»

Бывший глава британского правительства добавил, что вывод западных сил из Афганистана опасен не только потерей начатых там демократических преобразований. Он угрожает пошатнуть глобальные позиции Запада. Решение вывести войска, по словам Блэра, «приветствовали аплодисментами джихадистские группировки по всему миру». «Россия, Китай и Иран все видели и воспользуются ситуацией. А все, кто получал какие-либо заверения от западных лидеров, теперь понимают, что на самом деле никаких гарантий Запад не дает», — констатировал он.

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Говоря о важности последовательной внешней политики, Блэр привел в пример Россию. Он отметил, что Москва долгие годы придерживалась определенной линии в Сирии и Ливии и в результате получила возможность влиять на эти страны.

Западные страны, пишет Блэр, в целом неверно относятся к радикальному исламу, который представляет собой «долгосрочный структурный вызов» и несовместим с западной идеологией. Политик считает, что с ним нужно бороться так же, как в свое время Запад противостоял «революционному коммунизму».

«Мы понимали, что это реальная угроза, и мы объединились между странами и партиями, чтобы справиться с ней. Это то, что нам нужно сделать сейчас по отношению к радикальному исламу», — указал Блэр. Если бы Запад понимал это, отметил политик, решение о выводе войск из Афганистана никогда не было бы принято.

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Оценивая текущую ситуацию в стране, Блэр призвал эвакуировать всех афганцев, которые помогали зарубежным странам и перед которыми те теперь несут ответственность. Он также отметил необходимость выработать рычаги давления на пришедших к власти талибов (члены запрещенного в России террористического движения «Талибан»).

Блэр занимал пост британского премьер-министра с 1997 по 2007 год.

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Президент США Джо Байден пояснял, что войска США находились в Афганистане, чтобы покончить с террористической «Аль-Каидой» (запрещена в России), а не объединить страну. Политик утверждал, что «еще один год или пять лет военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну».

За время присутствия войск США в Афганистане погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. Также на территории страны присутствовали силы стран НАТО с невоенной миссией. Альянс объявил о выводе своих сил вслед за США.