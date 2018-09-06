Томос для Украины: На Банковой рассказали о мощных рычагах России

Для того, чтобы не допустить предоставление украинской церкви томоса об автокефалии Россия задействовала мощные рычаги давления на церковные институты

Константин Елисеев рассказал о мощных рычагах давления России на церковные институты

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в интервью «BBC News Украина», передает «ДС».

«Для Кремля это вопрос (предоставление Украине Томоса, — «ДС») жизни и смерти самой идеологии так называемого «Русского мира». Поэтому сегодня включились достаточно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции», — отметил он.

По его словам, украинская сторона понимает, что чем дальше в дате откладывается это решение, тем больше шансов у РФ противодействовать процессу.

В то же время Елисеев уверил, что по итогам контактов Президента и последнего визита делегации Вселенского патриарха в Украину есть понимание того, что решение о предоставлении Томоса необратимо, другой вопрос — когда это произойдет. В этом контексте он подчеркнул, что нужно спокойно, взвешенно и в полном общественно-политическом единстве работать на ускорение сроков получения Томоса.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви Кириллу, что намерен предоставить Украине томос об автокефалии.

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