только три процента HR-специалистов используют предиктивную аналитику и ИИ

В кадровом делопроизводстве 4% компаний используют чат-боты, 6% применяют их для подбора персонала.

По данным SAP и Deloitte, не более 2% специалистов по персоналу используют инструменты управления знаниями с помощью искусственного интеллекта или краудсорсинга. Только 3% применяют предиктивную аналитику на основе машинного обучения. 15% хранят HR-данные в одной интегрированной системе, а 60% делают аналитику по персоналу вручную, используя стандартные офисные приложения. Как минимум 55% сотрудников все еще распечатывают, подписывают и лично приносят документы в отделы кадров.

Больше всего технологии в HR используют компании из банковской и финансовой отрасли, металлургии и горной добычи, ИТ и телекома. За ними идут розница, фармацевтика, FMCG, медиа и электронная коммерция, где HR-процессы либо хорошо выстроены и автоматизированы, либо часто применяются новые технологические инструменты (медиа и электронная коммерция). В третьей группе находятся транспортно-логистические, производственные и нефтегазовые компании.

В исследовании приняли участие 500 человек из 434 компаний, представляющие 14 отраслей. Согласно опросу, цифровая трансформация наиболее активно идет в организациях, где работают более 10 тысяч человек.

Источник Computerworld.ru

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