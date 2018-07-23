Токио идет на обострение курильского вопроса

Скандалом обернулось недавнее посещение японской делегацией южно-курильских островов Кунашир и Итуруп, куда 70 граждан этой страны прилетели по безвизу, чтобы побывать на могилах предков. Уже после того, как японцы благополучно вернулись к себе на Хоккайдо, официальный Токио выступил с протестом в адрес российской стороны.

Причиной столь резкой реакции, как выяснилось, стала конфискация таможенной службой аэропорта Менделеево на острове Кунашир нескольких спутниковых телефонов у представителей японского правительства, сопровождавших группу соотечественников по безвизовому обмену.

«У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов по двум причинам: японцы не получили разрешение Роскомнадзора на их ввоз и телефоны не были задекларированы», — объяснили позже РИА «Новости» действие коллег в Дальневосточном таможенном управлении.

Все просто: ввоз в РФ спутниковых телефонов, требует специального разрешения. Это разрешение всего лишь стоило оформить, и японские чиновники могли легко оставить свои гаджеты при себе.

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Но в Токио встали в позу и тем самым спровоцировали конфликт.

Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга назвал ситуацию неприемлемой. А в МИД страны заявили, что применение российских законов на Южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».

Изъятое, разумеется, вернут владельцам.

Вопрос в другом. Как мы будем с ними вести совместную экономическую деятельность на Курилах — о чем ранее договорили наш президент и премьер-министр Японии Абэ, — если наши законы они признавать не хотят?

— С одной стороны, ситуация с этими телефонами может показаться мелочью, — комментирует инцидент научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Во́да. — Однако она наглядно отражает те разногласия, которые у нас до сих пор существуют с Японией в этом вопросе.

То есть, действительно, позиция японцев, несмотря на достигнутые договоренности, не изменилась. Они продолжают считать южно-курильские острова своей территорией, незаконно конфискованной Советским Союзом после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Ни дипломатическая, ни переговорная позиция не изменились. И с этим как раз связана главная трудность процесса согласования условий совместной хозяйственной деятельности на этих островах — на вопрос их юрисдикции каждая из сторон смотрит по-своему.

А последняя ситуация продемонстрировала, что прогресса здесь, по сути, нет. Что является достаточно неутешительным фактом, с которым Москва и Токио подходят к будущей встрече Путина и Абэ в сентябре на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Потому что по всем признакам какого-то прорыва на ней снова ждать не приходится.

То есть, с этой позицией они выступают уже длительное время — с окончания войны. И мы на последнем примере еще раз убедились, что так просто она не изменится.

«СП»: — Не очень красиво как-то получается. Мы проявили добрую волю, а нас «благодарят» протестом. Ну, не нравятся законы — не приезжайте…

— Дело в том, что в этой делегации присутствовали не только родственники, которые ехали к могилам предков, но и ряд правительственных чиновников, в том числе, и представителей правящей партии.

Соответственно, соблюдение ими российских требований незамедлительно внутри страны будет истолковано как уступки и подрыв дипломатических позиций. Поэтому, я думаю, здесь члены делегации просто следовали той логике, которой официальное японское руководство придерживается на протяжении, повторю, уже очень длительного времени.

«СП»: — Странная логика. Хотели захватить чужие земли — проиграли. Теперь требуют пересмотра границ проигранной войны. И, что дальше?

— Остается все-таки ждать того, что будет после сентябрьских выборов. Мои надежды связаны с тем, что полномочия премьер-министра Синдзо Абэ на посту председателя Либерально-демократической партии Японии будут продлены, и он сможет начать процесс внесения поправок в Конституцию, которых давно добивался.

Таким образом, Абэ окажется в более сильной позиции внутри страны. То есть, это будет человек, с которым уже можно будет договариваться на какие-то прорывные решения. Но пока — нет.

С еще меньшим оптимизмом смотрит на будущее японо-российских отношений доктор исторических наук, востоковед Анатолий Кошкин:

— За этими телефонами скрывается большая политика — политика непризнания Курильских островов российской территорией. В Японии существует даже соответствующий закон, который утверждает, что эти земли являются японскими и на них распространяется суверенитет японского государства. А потому японские граждане не могут следовать законодательству России на этих территориях.

Нет ничего удивительного в том, что наш закон о ввозе этих телефонов они не хотят выполнять. Но утверждать, что их лишили связи… Это, конечно, ерунда. Потому что есть обычные сотовые телефоны, есть электронная связь по интернету.

То есть, надо исходить из того, что речь идет о вопросе, который затрагивает межгосударственные отношения, а не просто технический аспект.

Наивно верить, что мы с японцами на Южных Курилах сможем вести совместное хозяйство. Что они, дескать, придут, облагородят эти территории, начнут их развивать, поделятся своими передовыми технологами с местным населением, и все будут получать прибыль.

Японцы не будут работать там по российскому законодательству. Они требуют установить на островах особую юридическую систему, которая не заставляла бы их следовать нашему законодательству. То есть, косвенно, а то и прямо отказываются признавать суверенитет России на этой территории.

Поэтому дело не в телефонах вовсе. В действительности, это вопрос о том, будут японцы признавать наши законы на Южных Курилах или нет.

«СП»: — Но в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходят. Что же будет с нашими договоренностями, если они навязывают нам свой устав на Курилах?

— Насколько я помню, вопрос о совестном освоении Курил обсуждался впервые в декабре 2016 года во время визита Путина в Японию. После переговоров помощник президента Юрий Ушаков вышел тогда к журналистам и сказал, что стороны договорились рассмотреть вопрос о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах на основе исключительно российского законодательства. Это было подчеркнуто. Российский МИД неоднократно эту позицию подтверждал и на этом настаивает.

Но, на мой взгляд (и я об этом говорил с самого начала), это идея мертворождённая. Ибо японцы на горло собственной песне наступать не будут, и продолжат выдвигать претензии к нам на эти территории. Потому что если они будут там работать по нашим законам, то это, соответственно, является признанием суверенитета РФ.

То есть, это заколдованный круг, или, точнее, квадратура круга. Это задача, которая не имеет решения на данный момент.

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с обозревателем ФАН предположил, что японцы сознательно пошли на обострение.

«Курильские острова — наша территория. Это закреплено в Конституции. А японцы, если хотят пользоваться какими-то возможностями, должны следовать российским правилам. Но не исключено, что из этого специально сделали политический пиар. Просто-напросто нарочно не сдали эти гаджеты, и пошли на скандал. Есть такие люди в Японии, которые специально в топку дров подбрасывают. Некоторым необходимы провокации», — сказал сенатор.

Он также назвал визит японской делегации на южные Курильские острова жестом доброй воли со стороны России. «Если они поехали почтить память предков — а именно это и было целью поездки — одно, если поскандалить — другое. Необходимо эти моменты разделять. С нашей стороны позволить им побывать на могилах — жест доброй воли», — отметил Климов.

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