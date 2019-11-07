Токаев рассказал о политике взаимодействия с Россией | Курсив

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с двухдневным рабочим визитом.

«Как коренной алматинец не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра рядом с сосновым парком», – заявил президент Токаев на совещании по социально-экономическому развитию Алматы.

Он, как и многие жители южной столицы, считает ошибкой решение о сносе кинотеатра «Алатау» и спорным решение о ликвидации трамваев.

«В прошлом в сфере градостроительства, особенно в центральной части Алматы, были допущены серьезные ошибки», – отметил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что плотную застройку в центральных частях южной столицы следует запретить, а количество парковых зон необходимо увеличивать.

Строительство на Кок-Жайляу – еще один острый вопрос для алматинцев – президент и вовсе запретил. Кроме того, Токаев поручил ликвидировать стихийные свалки, которые есть даже на Большом Алматинском озере и в урочище Медеу, да и в целом навести порядок в вопросах использования природоохранных зон. Еще одно поручение – взять на особый контроль вопрос сохранения и культивации яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау.

Обеспечить высокие темпы роста экономики Алматы президент предложил за счет развития бизнеса и инноваций. Он привел в пример индустриальную зону города, где зарегистрировано 33 компании и инвестировано свыше 156 млрд тенге.

Токаев подчеркнул, что за семь лет с момента создания этой зоны в эксплуатацию было введено лишь шесть новых предприятий. Глава государства рекомендовал акиму города привлечь в индустриальную зону новые проекты, прежде всего высокотехнологичные и ориентированные на экспорт.

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