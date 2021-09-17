Ткаченко о нью-йоркской Неделе моды: Украинский шоу-рум заинтересовал ритейлеров

Работа шоу-рума «Украинского модного альянса» на Неделе моды в Нью-Йорке подтверждает заинтересованность ритейлеров в продаже украинских брендов.

Как передает Укринформ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

«Украинский модный альянс» достойно представил украинские бренды на Неделе моды в Нью-Йорке, которая проходила с 10 по 16 сентября. За 6 дней работы в эксклюзивном шоуруме наши дизайнеры провели около 70-ти встреч со стилистами, байерами, экспертами, около трех десятков переговоров с байерами и представителями магазинов из США и Канады относительно покупки одежды и обуви брендов, представленных в шоуруме, установили более двух сотен контактов с ритейлерами США и Канады «, — написал Ткаченко.

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Он отметил, что работа шоурума подтверждает заинтересованность ритейлеров в продаже украинских брендов, а значит, они смогут в ближайшее время увеличить свои экспортные продажи и расширить географию экспорта.

В шоуруме «Украинского модного альянса» были представлены такие бренды: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska.

«Украинский модный альянс» — инициатива, направленная на популяризацию украинской индустрии моды в мире и повышение осведомленности о ней. Он создан в сотрудничестве с UYAVA Fashion Collaboration Platform и программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ).

Неделя моды в Нью-Йорке проходила с 10 по 16 сентября 2021 года.