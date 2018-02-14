Тишину на Донбассе используют для подготовки к бою, — ОБСЕ

Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед

Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС».

По его мнению, пока нет признаков перелома в ситуации, «стороны сохраняют готовность вступить в конфликт без задержек».

«Хуже даже то, что даже во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, чтобы отвести оружие и развести силы, а наоборот — продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины», — сказал Хуг.

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