Тишину на Донбассе используют для подготовки к бою, — ОБСЕ

Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед
Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС».
По его мнению, пока нет признаков перелома в ситуации, «стороны сохраняют готовность вступить в конфликт без задержек».
«Хуже даже то, что даже во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, чтобы отвести оружие и развести силы, а наоборот — продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины», — сказал Хуг.
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