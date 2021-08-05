Типы электронных площадок
Отличием маркетплейсов от обычных интернет магазинов является то, что прайс-агрегаторы накапливают и обрабатывают информацию по целому ряду параметров. Все характеристики электронных площадок перечислить довольно сложно, поэтому маркетологи разделяют продающие ресурсы на категории.
Устройство тематического агрегатора
Маркетплейс тем эффективнее, чем больше позиций и предложений на площадке. Таким образом, в бесструктурных проектах активность целевой аудитории растет с помощью продавцов. Именно им дается возможность создавать:
- Витрину для посетителей;
- Стратегию по выводу определенного товара в верхние строки запроса;
- Формировать тизерную рекламу;
- Анализировать финансовый климат в рамках площадки.
В тех случаях, когда мнение клиентов формируется автоматически, путем использования внутренних инструментов, ресурс можно считать структурированным. Электронная площадка Internetcars.ru использует индивидуальные пакеты для введения и анализа сделок. При этом базовые инструменты являются бесплатными.
Способы монетизации
Для электронной площадки монетизация становится вариантом получения дополнительной прибыли. Маркетплейсы тематического характера получают косвенный доход, благодаря таким моментам, как:
Открытая система продаж
Особенность маркетплейсов в том, что это открытые системы. Традиционно сложилось так, что стать продавцом любого магазина невозможно без решения хозяина. В отдельных случаях, обычные и интернет магазины могут сотрудничать с различными участниками рынка, тогда решение принимается в рамках партнерских условий.
На прайс-агрегаторах нет особых требований к продавцам. Зайти на электронную площадку и авторизоваться может любой желающий.
Типология ресурсов
Типология маркетплейсов имеет свои особенности. Площадки делятся, в зависимости от стратегии, продающей и маркетинговой. Существует несколько типов:
- По типу конкретного продукта;
- По типу услуг;
- По способу коммуникации продавцов и покупателей. (Онлайн коммерция О2О предполагает, что владелец интернет магазина предлагает сотрудничество реальному продавцу).
Другим важным моментом можно считать категорию участников маркетплейса по типу отношений. Наиболее распространенными в настоящее время являются:
- Бизнес для потребителя, продажа конкретных товаров – категория В2С;
- Продажа услуг готовых проектов, франчайзинг моделей участникам рынка – категория В2В;
- Потребители сотрудничают с потребителями – категория С2С.
Электронная площадка Internetcars.ru является классической В2С структурой, что направлена на эффективность и быстроту заключения сделок между продавцом и клиентом. В этом случае в качестве потребителя рассматривается человек, который приобретает товары для собственных нужд.