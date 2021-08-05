Типы электронных площадок

Типы электронных площадок

Отличием маркетплейсов от обычных интернет магазинов является то, что прайс-агрегаторы накапливают и обрабатывают информацию по целому ряду параметров. Все характеристики электронных площадок перечислить довольно сложно, поэтому маркетологи разделяют продающие ресурсы на категории.

Устройство тематического агрегатора

Маркетплейс тем эффективнее, чем больше позиций и предложений на площадке. Таким образом, в бесструктурных проектах активность целевой аудитории растет с помощью продавцов. Именно им дается возможность создавать:

Витрину для посетителей;

Стратегию по выводу определенного товара в верхние строки запроса;

Формировать тизерную рекламу;

Анализировать финансовый климат в рамках площадки.

В тех случаях, когда мнение клиентов формируется автоматически, путем использования внутренних инструментов, ресурс можно считать структурированным. Электронная площадка Internetcars.ru использует индивидуальные пакеты для введения и анализа сделок. При этом базовые инструменты являются бесплатными.

Способы монетизации

Для электронной площадки монетизация становится вариантом получения дополнительной прибыли. Маркетплейсы тематического характера получают косвенный доход, благодаря таким моментам, как:

Оплата тизерной рекламы:

Подписка и продающие письма:

Процент с каждой трансакции.

Открытая система продаж

Особенность маркетплейсов в том, что это открытые системы. Традиционно сложилось так, что стать продавцом любого магазина невозможно без решения хозяина. В отдельных случаях, обычные и интернет магазины могут сотрудничать с различными участниками рынка, тогда решение принимается в рамках партнерских условий.

На прайс-агрегаторах нет особых требований к продавцам. Зайти на электронную площадку и авторизоваться может любой желающий.

Типология ресурсов

Типология маркетплейсов имеет свои особенности. Площадки делятся, в зависимости от стратегии, продающей и маркетинговой. Существует несколько типов:

По типу конкретного продукта;

По типу услуг;

По способу коммуникации продавцов и покупателей. (Онлайн коммерция О2О предполагает, что владелец интернет магазина предлагает сотрудничество реальному продавцу).

Другим важным моментом можно считать категорию участников маркетплейса по типу отношений. Наиболее распространенными в настоящее время являются:

Бизнес

Продажа услуг готовых проектов, франчайзинг моделей участникам рынка – категория В2В;

Потребители сотрудничают с потребителями – категория С2С.

Электронная площадка Internetcars.ru является классической В2С структурой, что направлена на эффективность и быстроту заключения сделок между продавцом и клиентом. В этом случае в качестве потребителя рассматривается человек, который приобретает товары для собственных нужд.