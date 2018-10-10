Тимошенко задумала трехлетнюю революцию в экономике Украины

Инновационный тип экономики и ставка на креативный класс — это путь к экономическому успеху Украины, которого возможно достичь всего за три года.

Об этом на встрече с представителями малого и среднего бизнеса подчеркнула лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она выразила убеждение, что сейчас Украина движется неверным путем, а 144 реформы и провозглашенные президентом Петром Порошенко большие стратегии доказали свою неэффективность. По ее словам, подтверждением этому является то, что по легкости ведения бизнеса Украина находится на 76 месте, а по уровню бедности, согласно оценкам Bloоmberg, занимает десятое место в мире и является лидером по коррупции по оценкам компании Ernst&Young.

«Красные дорожки — это не для нашего бизнеса сегодня в Украине», — констатировала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» убеждена, что внедрение нового курса, целью которого является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, существенно улучшит жизнь людей.

«Сырьевая экономика никогда не даст таких взрывных возможностей для увеличения объемов ВВП и экономического подъема, как это может дать инновационная модель развития. Или мы переходим на инновационный тип экономики, или мы никогда не сможем быть в одном круге с сильными странами», — подчеркнула Тимошенко.

Она также отметила, что сейчас Украина нуждается в новой монетарной политики, правильной дерегуляции и балансе между рынком и государственным регулированием.

«Если правильно управляется страна и принимаются правильные решения, то для Украины достаточно три года, чтобы получить результат и увидеть серьезные сдвиги», — считает Тимошенко.

По ее убеждению, главная задача власти — создание нормальных условий для ведения бизнеса.

«Надо сделать максимально все для того, чтобы объединить креативный класс вокруг того пути, который является адекватным для решения проблем», — подытожила лидер «Батькивщины».





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