Тимошенко встретилась с конгрессменом Адамом Шиффом — политические новости Украина — Обозреватель

Сегодня в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с конгрессменом, высокопоставленным членом комитета Палаты Представителей США по вопросам разведки Адамом Шиффом.

Лидер «Батьківщини» подробно проинформировала собеседника о политике безопасности сложившуюся в Украине в результате эскалации войны Российской Федерации против Украины.

Стороны также обсудили противодействие гибридной агрессии, в частности борьбу с российской пропагандой, а также ситуацию с правами человека в пострадавших районах. Кроме того, речь шла о следующих президентских выборах в Украине и недопустимости влияния власти на них.

Юлия Тимошенко поблагодарила конгрессменов Шиффа за его многолетнюю поддержку нашего государства.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии «Батьківщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.





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