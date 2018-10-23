Тимошенко упрекнула Супрун в абсолютном незнании русского языка (ВИДЕО)

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время визита в Кривой Рог высказалась о лингвистических способностях и.о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун

В своем выступлении Тимошенко заявила, что Супрун украинцам «спустили с НЛО», сообщает «ДС».

«И когда у нас министр охраны здоровья спущен с НЛО сюда, на свое кресло. Человек, который, по сути, не имеет ни опыта, ничего, и к тому же плохо говорит на украинском языке, и совсем не говорит по-русски. Ну да, говорит на своем родном языке… Это означает, что нам просто спустили эту реформу для того, чтобы наши (люди) не смогли лечиться. И, чтобы это лечение приводило к тому, что украинцев с каждым разом становилось все меньше», — заявила Тимошенко.

По состоянию на 13.30 комментариев Ульяны Супрун относительно высказываний Юли Тимошенко о ней в частности и о медреформе в целом не поступало.

Отметим, что приезд лидера «Батькивщины» в Кривой Рог 20 октября сопровождался массовыми акциями протеста. Кроме того, в городе появились карикатурные билборды, на которых в советской стилистике изображены Юлия Тимошенко, Владимир Путин и Виктор Медведчук.

«Тимошенко запланировала посетить «АрселорМиттал Кривой Рог», но руководство промгиганта отказалось собирать трудовой коллектив для встречи с ней. После политик пообщалась с криворожской ячейкой политсилы, а далее вышла выступить перед людьми на площадь возле театра имени Тараса Шевченко», — сообщил местный сайт «Первый городской».

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