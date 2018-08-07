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05.03.2014,
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09.04.2014,
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Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
16.07.2013,
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Ставицкий: В конце лета может быть подписано соглашение с Chevron
13.06.2013,
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Минэкономразвития Украины не поддержало инициативу запрета ж/д сообщения с Россией
08.08.2018,
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08.08.2018,
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Тимошенко сказала, что удерживает экономику Украины на плаву
Тимошенко сказала, что удерживает экономику Украины на плаву
Экономика Украины
07 Авг 2018
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Тимошенко сказала, что удерживает экономику Украины на плаву Взгляд
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