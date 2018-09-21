Тимошенко рассказала, как должна развиваться экономика Украины

В основу нового курса Украины должен быть заложен инновационный, а не сырьевой тип развития экономики.

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юля Тимошенко на Форуме «Новый экономический курс Украины», который проходит сегодня в Киеве.

«Инновационная экономика — это интеграция в мейнстрим четвертой промышленной революции. В мире идет индустриализация 4.0, а мы с вами остались в средневековье, там, где нет успеха, экономического развития. То есть мы — в сырьевой ниши», — пояснила она.

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Таке лидер «Батькивщины» обратила внимание на то, что модель сырьевого развития экономики — не выгодна для страны и не имеет будущего, ведь «чем больше мы выращиваем сырья, тем ниже ее цена, тем ниже спрос и как следствие — мизерную прибыль».

Тимошенко сравнила валовой доход компании Applе, который в прошлом году составил 229 млрд долл., И ВВП Украины — всего 112 млрд долл.

«Вот, что такое интеллект, воплощенный в реальную жизнь. Вот, что такое сырьевая экономика», — отметила политик.

Она также отметила, что если сравнить Украину и четыре известные нам успешные страны, которые имеют лучший инновационное развитие и которые вместе имеют вдвое меньше населения (Эстония, Норвегия, Израиль и Сингапур), то статистика впечатляет: ВВП Украины — 112 млрд долл., а ВВП в сумме этих четырех стран — триллион долларов. В то же время Кремниевая долина, которая по своей площади сопоставима с Киевом, но имеет 235 млрд долл. ежегодно ВВП.

«Если Украина не впишется в стратегию инновационного экономического развития, если она не станет полноценным участником четвертой промышленной революции, тогда возникает угроза нашего суверенитета, государственности», — резюмировала Юлия Тимошенко.

«Должно быть создано Министерство инновационного развития, работа которого в корне отличаться от наших структур и министерств советского типа. В новое министерство должны прийти интеллектуальные люди страны, которые точно знают, как развиваются инновации, как функционируют информационные технологии», добавила она.





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