Тимошенко рассказала, что спасает экономику Украины от краха

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику Украины на плаву.

Тимошенко предложила способ отобрать Крым у РоссииПо ее словам, экономическую ситуацию на Украине спасают лишь украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги свои родным внутри страны. По ее данным, такие люди в течение 2018 года перечислили в бюджет Украины пять миллиардов евро.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко.

Тимошенко резко раскритиковала действующее украинское руководство, которое совершенно не заботит положение дел в стране. По ее словам, власти лишь могут «объяснить что угодно чем угодно», не совершая никаких конкретных действий для улучшения ситуации.

Украина стала крупнейшим донором для Польши»Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий — «разрывами платежей», коррупцию — несовершенством законодательства, инфляцию — летней жарой или дождями… Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень», — заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» также предложила действующим властям съездить «на заработки» за границу.

«Правительство и власть пусть бы ехала за границу «на заработки»… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», — пишет Тимошенко.





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