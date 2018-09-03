Тимошенко распространила меморандум в поддержку курса Порошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предложила кандидатам в президенты Украины подписать меморандум, чтобы зафиксировать неизменность внешнеполитического курса страны

Такое предложение Тимошенко сделала сегодня во время заседания согласительного совета Верховной Рады, информирует «ДС».

«Я первая его подпишу и обращусь к каждому. Мы предлагаем, чтобы все лидеры фракций — кандидаты в президенты, независимо от того, в парламенте они или вне парламента, подписали этот меморандум», — сказала Тимошенко.

Согласно тексту меморандума, политикам предлагается поддержать следующие пункты:

сохранить неизменность внешнеполитического курса Украины на членство в ЕС и НАТО;

Общими усилиями добиться полного и безусловного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины;

придерживаться режима украинских и международных санкций против Российской Федерации до полного освобождения аннексированных и оккупированных украинских территорий;

добиваться всеми силами возвращения в Украину всех без исключения узников совести, пленных и заложников, которые незаконно удерживаются Кремлем и террористами на востоке Украины.

Как сообщала «ДС», президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект с поправками в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

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