Тимошенко представила новый экономический курс Украины: подробности

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила в Киеве новый экономический курс Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, цель нового курса — переход от кланово-олигархического строя к социальной рыночной экономики, отказ от сырьевого типа развития ради инновационного, привлечение к управлению государством интеллектуалов и предпринимателей.

«Наша главная цель — перейти от кланово-олигархической системы к социальной рыночной экономики и ускорить экономический рост с годовыми темпами не менее 7%», — отметила Тимошенко.

По ее мнению, социальная рыночная экономика должна создать равные для всех правила и честную конкуренцию, уничтожить монополии, стимулировать развитие малых форм предпринимательства и обеспечить социальные гарантии для каждого гражданина.

«Ключевые элементы социальной рыночной экономики — гармоничное сочетание свободного предпринимательства с интересами общества, равные правила для всех, «нет» монополиям, сильное правовое государство, социальные гарантии для каждого, развитие малых форм предпринимательства», — считает она.

Как отметила Тимошенко, все предыдущие попытки изменить страну — 49 стратегий и 144 реформы — были провальными. Особенно показательна предложенная президентом Порошенко программа «Украина 2020».

«В 2017 году Украина вошла в 10 самых бедных стран мира по версии Bloomberg. Такого за всю историю независимости у нас не было. В 2017 году Украина, по отчету Ernst & Young, оказалась на первом месте по уровню коррупции среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Когда эти реляции о борьбе с коррупцией закончились таким выводом, это требует специального реагирования», — сказала лидер «Батькивщины».

По ее мнению, главная проблема Украины — неэффективное управление. Десятки выборов и две революции меняли только лицо у власти, оставляя неприкосновенной систему.

Она убеждена, что сейчас государству нужен новый Основной закон — новые общественные правила, разработанные и принятые народом на референдуме.

«Или мы строим новый путь, или наша независимость будет стоять под угрозой», — констатировала председатель партии.





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